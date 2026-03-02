【クリエイター移住・2拠点支援】長野県飯田市に株式会社NOKIDの次世代IP制作拠点「NOKID IIDA STUDIO」を開設。最大110万円の移住支援と年間100万円以上の案件提供保証を開始。

株式会社NOKID

株式会社NOKID（本社：東京都港区、代表取締役：漢那 徳馬、以下 NOKID）は、長野県飯田市の名勝・天竜峡エリアにサテライトオフィス「NOKID IIDA STUDIO」を開設いたします。 あわせて、地方移住・2拠点居住を検討するアニメーター、デザイナー、動画編集者を対象とした「最大110万円の移住支援金」と「第一次 移住クリエイター募集」を開始することをお知らせいたします。

■ 背景：なぜ今、飯田市「天竜峡」なのか

『どこでも働ける』ではなく、『自分に合った制作環境として場所を選ぶ』

「どこでも働ける」という言葉は、もはや当たり前になりました。しかし、私たちが今回提案したいのは、その先にある『より良い作品を創るために意志を持って場所を選ぶ』という、クリエイターとしての決断です。

これまで1,400件以上のプロジェクトを統括する中で 、私たちは都市部での過密な生活や情報の画一化が、クリエイターの大切な感性を少しずつ削いでしまう現実に直面してきました。その課題を解決する手法の1つとして、国土交通省も推進する「2地域居住」という考え方です。

私たちが新たな制作拠点「NOKID IIDA STUDIO」として選んだ長野県飯田市・天竜峡は、かつて多くの文人墨客が思索を深めた、「集中と解放」をもたらす場所です。さらに、この地には古くから「人形劇のまち」として、物語を紡いできた歴史が受け継がれています。

今、NOKIDは単なる受託制作の枠を超え、IPプロデュース事業へと拡大を目指しています。飯田拠点は、クリエイターが自らの作品価値を最大化し、未来へ挑戦するための「戦略的スタジオ」です。

どこで、誰と、何のために創るか。私たちは天竜峡から、クリエイターが不安なく純粋な創作意欲を掻き立てる環境を提示します。

■ 「NOKID IIDA STUDIO」移住クリエイターへの3つの支援

名勝：天竜峡

本プロジェクトでは、飯田市の支援制度を用いて、移住するクリエイターに対して以下のパッケージを提供します。

■ 開設記念！「旅するクリエイター」応援キャンペーン

- 飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金飯田市より、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、大阪府、愛知県から飯田市へ移住し、就業に関する要件を満たした方、あるいは、長野県の創業支援金の交付決定を受けた方に、予算の範囲内で移住支援金が支給されます。詳細の条件はこちら：飯田市UIJターン就業・創業移支援事業補助金(https://www.city.iida.lg.jp/site/yuiturn/ijyuushiennkinn2.html)※飯田市の移住支援金に加え、NOKIDが独自に10万円を上乗せ支給します。（※条件あり）- 年間100万円以上の案件依頼を保証NOKIDでは移住後の経済的不安を払拭するため、年間100万円以上の制作案件を優先的に発注いたします。NOKIDのWORKSはこちら。(https://nokid.jp/works/)- コワーキング施設利用料が無料天竜峡の景色を望むオフィス環境を、拠点として無償で提供します。オフィス環境はこちら。(https://www.higasa.site/)サテライトオフィス：HIGASA

クリエイターの「新しい視点を見つける旅」を応援するため、プレゼントキャンペーンを実施します。

=================================================

キャンペーン名：Drawing My Japan in TENRYUKYO

賞品：30,000円分の旅行券をプレゼント！

応募方法：1. 公式SNS（ @nokidinc ）をフォロー

2. 対象のキャンペーン投稿をリポスト

公式SNS：https://x.com/nokidinc

期間：2026年03月02日(月) ~ 03月20日(金)

当選人数：1名

応募資格：日本国内在住のクリエイター（自称・プロ不問）、アカウントを公開設定にしている方

当選連絡：厳正なる抽選の上、当選者には公式DMにてご連絡いたします。

=================================================

【応募規約】

※応募は1人1アカウントに限ります。

※当選時にフォローが外れている、またはアカウントが削除されている場合は無効となります。

※本キャンペーンは株式会社NOKIDによる提供であり、X社とは関係ありません。

※個人情報の取り扱いについては、当社プライバシーポリシー（https://nokid.jp/privacypolicy/）を適用します。

NOKIDは、場所を問わず活動できるクリエイターが、旅や複数拠点を通じてより豊かな表現を生み出すことを応援します。

■ 募集する職種と具体的な人物像

オリジナルデザインの旅行券にて送付予定です。

NOKIDの案件拡大に伴い、特に以下の領域でプロフェッショナルとして活躍いただける方を募集します。

▼アニメーター（レイアウト・作画監督）

役割：LO（レイアウト）の構築から作画監督としてのクオリティ統括。

対象：TVシリーズや劇場版、SNSアニメ等での実務経験が豊富で、若手の育成や作品の設定作りに関心がある方。

▼デザイナー（グラフィック、web）

役割：プロダクトデザイン、SNS投稿クリエイティブ、ブランド設計、IPコラボ用のビジュアル制作。

対象：クライアントのニーズを汲み取りつつ、ペルソナに向けたデザインをアウトプットできる方。

▼映像グラフィッカー（モーショングラフィックス・3DCG）

役割：MV、CM、Web広告におけるモーショングラフィックス制作およびVFX、コンポジット。

対象：After EffectsやBlender等を駆使し、アニメーションに高い付加価値を与えられる方。

■ クリエイター応募フォーム

https://nokid.jp/recruit/entry/

■ 株式会社NOKID とは

「クリエイターが居心地のいい世の中へ」をミッションに掲げ、既存の概念をクリエイティブの力で変革するクリエイティブカンパニーです 。2D/3Dハイブリッドのアニメーション制作を核に、広告企画、キャラクターIP開発、SNS運用までをワンストップで提供しています。 サンリオのハローキティ50周年TikTokアニメーションや、総務省の技適マーク啓発活動など、高いマーケティング効果を生む「話題になるコンテンツ」を手掛けております。2026年より、クリエイターの新しい働き方を支援する拠点「NOKID IIDA STUDIO」を始動させ、IPライセンス管理・プロデュース事業への注力も進めています。

NOKIDのHPはこちら。(https://nokid.jp/)

■ 長野県飯田市 とは

長野県の南端に位置する飯田市は、南アルプスと中央アルプスに囲まれた豊かな自然と、「人形劇のまち」としても知られる独自の文化が息づく街です。 今回サテライトオフィスを構える「天竜峡」は、国の名勝にも指定されている断崖絶壁の峡谷美を誇り、古くから多くの文人墨客が訪れた「インスピレーションの地」でもあります。飯田市は現在、デジタル人材の誘致や、多様なライフスタイルを尊重する施策を積極的に推進しており、充実した移住支援金制度など、リモートワークを行うクリエイターにとって理想的な環境が整っています。

飯田市：移住窓口はこちら。(https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/165/)

■ 株式会社NOKID 取締役/COO 平野広樹よりコメント

「クリエイティブ制作を取り巻く環境は今、大きな転換期にあります。 我々が飯田市・天竜峡に拠点を構えるのは、ただ固定費を下げて制作を効率化するためではありません。都市の喧騒から離れ、この自然の中でしか生まれない『純度の高いクリエイティブ』を、NOKIDが持つマーケティング力と掛け合わせるためです。

組織のスピーディーさと、地方特有の時間の流れ。この一見矛盾する二つを味方につけ、クリエイターが『居心地よく』、かつ研ぎ続けられる場所を私たちと一緒に作りませんか。

単なる企業とクリエイターという関係ではなく、一つのIPや作品を作り上げるメンバーとして、あなたを天竜峡でお待ちしています。」

■ 飯田市 工業課熊谷様よりコメント

「飯田市のサテライトオフィス開設支援制度をご活用いただき、次世代IP制作拠点「NOKID IIDA STUDIO」を天龍峡に開設されましたことを心より歓迎いたします。

リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の整備により、都市部とのアクセス向上が今後見込まれる中、クリエイターの皆さんが未来へ挑戦するための場所として本市を選んでいただけることは私たちとしても大変光栄です。

株式会社NOKID様が進めるクリエイター移住・2拠点支援によって、新しい人の流れや地域の活気が生まれることを期待するとともに、豊かな自然に囲まれたこの地での暮らしが新たなインスピレーションのきっかけとなり、

素晴らしい作品・成果が生まれることを楽しみにしております。」

■ NOKIDが利用した飯田市サテライトオフィス等開設支援補助金

飯田市では、テレワークなど働き方改革に取り組む企業が飯田市にサテライトオフィス等を開設する場合、補助金を交付する制度があります。

補助額：進出支援金50 万円

オフィス改修経費の1/2（最大150 万円）

※改修は市内業者が施工すること。

※建物所有者が改修を負担する場合、所有者の申請も可（ただし進出企業が補助対象者として条件を満たす場合のみ）

詳細はこちら：飯田市サテライトオフィス等開設支援補助金(https://www.city.iida.lg.jp/site/kougyou/satellite.html)

■ 関連リンク

飯田市より株式会社NOKIDがサテライトオフィスを開設したことへリリースしていただいております。

https://www.city.iida.lg.jp/site/kougyou/nokid.html

株式会社NOKID 公式サイト

https://nokid.jp/

■クレジット

Photo：彩香（@ayaka_harenohinouta_photo）

https://www.instagram.com/ayaka_harenohinouta_photo/

Illustration：スガタ（@sugata_dski）

https://x.com/sugata_dski

【会社概要】

社名：株式会社NOKID

ミッション：クリエイターが居心地のいい世の中へ

主要事業：ショートアニメ制作、IP開発、キャラクターマーケティング企画戦略

運営：アニメスタジオ RE:LY、デザインスタジオ KAKKU