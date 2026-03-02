【スーパーボンバーマン×ヴィレッジヴァンガード】限定グッズ発売決定！！
今回の限定グッズでは、KONAMIの人気ゲーム「ボンバーマン」シリーズおなじみの白ボン、黒ボン、ルーイと、
「スーパーボンバーマン３」で初めて登場した敵キャラクターの凶悪ボンバー５人衆をフィーチャー。
■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22194
商品詳細
■トレーディング 缶バッジ 全12種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫6,600 円(税込)
【サイズ】5.8cm
【素 材】ブリキ・紙
■トレーディング つながるアクリルキーホルダー 全12種 ≪単品≫990 円(税込) ≪ボンバーマンとルーイ セット≫6,930 円(税込) ≪凶悪ボンバー五人衆 セット≫4,950 円(税込)
【サイズ】H最大約3.8cm W最大約3.7cm
【素 材】アクリル
■トレーディング ステッカー 全12種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫6,600 円(税込)
【サイズ】H最大約7.0cm W最大約6.8cm
【素 材】紙
■トレーディング キャラクタースタンド 全12種 ≪単品≫1,650 円(税込) ≪ボンバーマンとルーイ セット≫11,550 円(税込) ≪凶悪ボンバー五人衆 セット≫8,250 円(税込)
【サイズ】H最大約6.0cm W最大約5.8cm
【素 材】アクリル
■Tシャツ 全3種 各4,400 円(税込)
【サイズ】Mサイズ：身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm
Lサイズ：身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm
XLサイズ：身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm
【素 材】綿100％
■クッション 全2種 各4,400 円(税込)
【サイズ】H40.0cm W40.0cm
【素 材】ポリエステル
■デスクマット 全1種 3,850 円(税込)
【サイズ】H30.0cm W60.0cm
【素 材】ゴム・ポリエステル
■ラグマット 全1種 5,500 円(税込)
【サイズ】H37.5cm W60.0cm
【素 材】ポリエステル
【ボンバーマン公式 (BOMBERMAN)】
X：https://x.com/bomberman573
(C)2026 Konami Digital Entertainment
----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/?utm_source=press
【X（旧Twitter）】
https://twitter.com/vgvd
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------