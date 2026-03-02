【スーパーボンバーマン×ヴィレッジヴァンガード】限定グッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


今回の限定グッズでは、KONAMIの人気ゲーム「ボンバーマン」シリーズおなじみの白ボン、黒ボン、ルーイと、
「スーパーボンバーマン３」で初めて登場した敵キャラクターの凶悪ボンバー５人衆をフィーチャー。

ボンバーマンに思い出があるあなたも、これからボンバーマンに触れるあなたも是非お見逃しなく！！



■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22194




商品詳細



■トレーディング 缶バッジ　全12種　≪単品≫550 円(税込)　≪セット≫6,600 円(税込)




【サイズ】5.8cm
【素　材】ブリキ・紙



■トレーディング つながるアクリルキーホルダー　全12種　≪単品≫990 円(税込)　≪ボンバーマンとルーイ セット≫6,930 円(税込)　≪凶悪ボンバー五人衆 セット≫4,950 円(税込)




【サイズ】H最大約3.8cm W最大約3.7cm


【素　材】アクリル



■トレーディング ステッカー　全12種　≪単品≫550 円(税込)　≪セット≫6,600 円(税込)




【サイズ】H最大約7.0cm W最大約6.8cm


【素　材】紙



■トレーディング キャラクタースタンド　全12種　≪単品≫1,650 円(税込)　≪ボンバーマンとルーイ セット≫11,550 円(税込)　≪凶悪ボンバー五人衆 セット≫8,250 円(税込)




【サイズ】H最大約6.0cm W最大約5.8cm


【素　材】アクリル



■Tシャツ　全3種　各4,400 円(税込)




【サイズ】Mサイズ：身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm


　　　　　Lサイズ：身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm


　　　　　XLサイズ：身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm


【素　材】綿100％



■クッション　全2種　各4,400 円(税込)




【サイズ】H40.0cm W40.0cm


【素　材】ポリエステル



■デスクマット　全1種　3,850 円(税込)




【サイズ】H30.0cm W60.0cm


【素　材】ゴム・ポリエステル



■ラグマット　全1種　5,500 円(税込)




【サイズ】H37.5cm W60.0cm


【素　材】ポリエステル




【ボンバーマン公式 (BOMBERMAN)】
X：https://x.com/bomberman573




(C)2026 Konami Digital Entertainment




