【スーパーボンバーマン×ヴィレッジヴァンガード】限定グッズ発売決定！！

今回の限定グッズでは、KONAMIの人気ゲーム「ボンバーマン」シリーズおなじみの白ボン、黒ボン、ルーイと、

「スーパーボンバーマン３」で初めて登場した敵キャラクターの凶悪ボンバー５人衆をフィーチャー。





ボンバーマンに思い出があるあなたも、これからボンバーマンに触れるあなたも是非お見逃しなく！！

商品詳細

■トレーディング 缶バッジ 全12種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫6,600 円(税込)

【サイズ】5.8cm

【素 材】ブリキ・紙

■トレーディング つながるアクリルキーホルダー 全12種 ≪単品≫990 円(税込) ≪ボンバーマンとルーイ セット≫6,930 円(税込) ≪凶悪ボンバー五人衆 セット≫4,950 円(税込)

【サイズ】H最大約3.8cm W最大約3.7cm

【素 材】アクリル

■トレーディング ステッカー 全12種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫6,600 円(税込)

【サイズ】H最大約7.0cm W最大約6.8cm

【素 材】紙

■トレーディング キャラクタースタンド 全12種 ≪単品≫1,650 円(税込) ≪ボンバーマンとルーイ セット≫11,550 円(税込) ≪凶悪ボンバー五人衆 セット≫8,250 円(税込)

【サイズ】H最大約6.0cm W最大約5.8cm

【素 材】アクリル

■Tシャツ 全3種 各4,400 円(税込)

【サイズ】Mサイズ：身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm

Lサイズ：身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm

XLサイズ：身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm

【素 材】綿100％

■クッション 全2種 各4,400 円(税込)

【サイズ】H40.0cm W40.0cm

【素 材】ポリエステル

■デスクマット 全1種 3,850 円(税込)

【サイズ】H30.0cm W60.0cm

【素 材】ゴム・ポリエステル

■ラグマット 全1種 5,500 円(税込)

【サイズ】H37.5cm W60.0cm

【素 材】ポリエステル

