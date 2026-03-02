≪名門会≫ 医学部合格への切り札！「特別選抜・地域枠」徹底活用セミナー in東京・御茶ノ水

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社名門会（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉田信司）は、2026年３月29日（日）13時より、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターにて「特別選抜・地域枠」徹底活用セミナーを開催いたします。自治体担当者による「医学部地域枠」の「求める人物像」と「合格のポイント」や、名門会プロ教師による「特別選抜入試の学科・面接対策」についての講演を行います。医学部進学を目指す中高生、保護者様はぜひご参加ください。

■「特別選抜・地域枠」徹底活用セミナー 概要

■３月から始める最新入試データと併願戦略

「一般入試だけでは厳しいかも…」

その不安、「特別選抜入試」や「地域枠入試」が解決するかもしれません。

「卒業後の縛りがあるから」、「地元じゃないと受けられない」と、最初から「特別選抜入試・地域枠入試」を選択肢から外していませんか？ その思い込みが、医学部現役合格への道を狭めているかもしれません。

一般選抜の難化が続く今、プロが注目するのは「特別選抜入試・地域枠入試」の戦略的活用です。御茶ノ水開催・80名限定のこのセミナーで、偏差値だけに頼らない「合格率を最大化する選択肢」を公開します。

■自治体担当者が語る「医学部地域枠」の「求める人物像」と「合格のポイント」

今回は、新潟県の福祉保健部から、地域医療支援センター長をお招きし、医学部地域枠の「過去データ」や「求める人物像」、「合格のポイント」などを語っていただきます。

複雑化・多様化する医学部地域枠入試の具体的事例から、自分なりの合格ストーリーを描く一助としてください。

■プロ教師が特別選抜(入試)の学科・面接対策について講演！

近年ますます複雑化・多様化する医学部特別選抜(入試)の学科試験・面接試験について、名門会のプロ教師が、推薦入試の学科・面接対策について講演します。

受験生はついつい敬遠しがちですが、自分に合った対策法をつかめば、非常に有利な試験方式でもあります。その外せないポイントを、プロの視点で詳しく解説いたします！

■本セミナーで得られる３つの価値

１.「地域枠」の戦略的活用で合格率を最大化する

「縛りがある」「地元限定」といった地域枠への誤解を解消し、合格率を最大化する選択肢としての活用法を伝授します。地域医療支援センター長から新潟県の具体的事例などを直接聞き、偏差値だけに頼らない現役合格への視野が広がります。

２.プロが教える特別選抜・面接対策の極意

名門会のプロ講師陣が、独学では対策が難しい「特別選抜」や「面接」の攻略ポイントを公開します。単なる情報提供ではなく、日々の勉強と並行して進める具体的な両立メソッドを知ることで、春からの学習効率が飛躍的に向上します。

３.最新データによる2026年度の併願戦略立案

３月の早い段階で最新データに触れ、国公立・私立を問わない総合的な入試対策の指針を得られます。名門会のカリキュラム戦略に基づき、合格実績に裏打ちされた「今、何をすべきか」という具体的なロードマップを明確に描けます。

■名門会の想い 「医師という夢を、本気で目指す人を、本気で支えたい」

医学部受験は、孤独な戦いです。

周りに医学部志望者がいない。自分の勉強法が正しいのか、誰にも聞けない。集団塾では、具体的なアドバイスはもらえない。「本当にこのままで大丈夫なのか……?」その不安、私たちは何百人もの受験生と共に向き合ってきました。

大切なのは、一人で抱え込まないこと。そして、「正しい道」を知った上で、努力を積み重ねること。

医学部受験は、人生を賭けた挑戦です。だからこそ私たちは、「なんとなく医学部」ではなく、「本気で医師を目指す人」を全力でサポートしたいと考えています。

医学部を目指す道は、決して楽ではありません。名門会では厳しい現実も、正直にお伝えします。しかし、あなたが本気なら、私たちも本気で向き合います。このイベントは、そんな私たちの姿勢を知っていただく場でもあります。皆さまのご参加をお待ちしております。

