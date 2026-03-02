産後ケアサービス「AMATERASU」2周年記念キャンペーンを実施
ウェルネスやエンタメなど総合ホスピタリティサービスを手掛ける株式会社クレドインターナショナル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 白井 浩一）は、ホテル椿山荘東京(東京都文京区・総支配人：千尋 智彦)と提携して提供する産後ケアサービス「AMATERASU」が、2026年2月21日に提供開始から2周年を迎えたことを記念し、期間限定のキャンペーンを実施いたします。
ホテル椿山荘東京 エントランス
2周年キャンペーン概要
■3泊以上のご利用で宿泊料を10％割引
ゆとりある滞在で心身の回復を促す3泊以上の滞在を対象に、宿泊料を10％割引でご案内します。
■朝食付きプランでも夜食サービスを提供
通常は3食付プランにのみ付く夜食サービスを、期間中に限り朝食付きプランにも特別提供します。
夜間の授乳や育児でお疲れのお母さまにも、体に優しい夜食をお届けします。
■ご家族、ご親族の宿泊料ご優待
祖父母やパートナー、ご兄弟などが別室で滞在される場合、特別優待価格にてご案内いたします。
新たな家族のはじまりを、皆さまで見守るひとときをお過ごしください。
■2周年記念ギフトのご用意
ご滞在の記念として、無農薬の椿を使用したノンカフェインの「椿茶」と、リラックスタイムを彩る
ホテルオリジナルアロマ「Healing Garden」をプレゼント。
◇キャンペーン期間
2026年4月1日～6月30日
該当の期間にAMATERASUをご利用のお客様が対象です。
◇対象プラン
■お部屋でゆったり産後ケアプラン インルームダイニング朝食付き(1泊2日～)
料金 スーペリアルーム 45平方メートル (ツイン・キング)
一泊 143,000円～※消費税・サービス料込み
エグゼクティブスイートルーム 60平方メートル (ツイン)
一泊 198,000円～※消費税・サービス料込み
内容 インルームダイニングのご朝食(薬膳スープ付)
1滞在につき1回、よもぎ蒸し・ハーブ蒸しのいずれかをプレゼント
■お部屋でゆったり産後ケアプラン 3食+お夜食付きプラン(2泊3日～)
料金 スーペリアルーム 45平方メートル (ツイン・キング)
一泊 165,000円～※消費税・サービス料込み
エグゼクティブスイートルーム 60平方メートル (ツイン)
一泊 220,000円～※消費税・サービス料込み
内容 インルームダイニングのご朝食(薬膳スープ付)、ご昼食、ご夕食、お夜食
1滞在につき1回、よもぎ蒸し・ハーブ蒸しのいずれかをプレゼント
■お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）
■URL ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/baby-amaterasu/
※本キャンペーンは新規のご予約に限らせていただきます。
※他キャンペーン・ご優待との併用は出来ません。あらかじめご了承ください。
クレドインターナショナルならではの「産後ケアサービス」
産後ケアサービスとは、産後のお母さまの心身の回復を目的とし、お母さまの休養はもちろん、授乳や育児相談を含めて安心して育児に取り組めるよう支援するサービスです。
日本では少子化が問題視されていますが、原因のひとつには、育児や女性の社会復帰等のサポートが不十分という社会背景があります。この課題解決のため、創業時から女性が活躍しやすい環境作りに取り組む当社が立ち上げた産後ケアブランド『AMATERASU』の最初の取り組み先として、お客様の人生の大切な節目に寄り添うホテル椿山荘東京と提携いたしました。
産後ケアは、台湾では「坐月子(ズオユェズ)」と呼ばれ、一般的な習慣として定着しています。産後約1ヶ月間を専用施設で休養し、薬膳スープで栄養を補うなどして心身の回復に専念しながら、専門家から育児に必要な知識やスキルも学びます。
日本にも、病院や助産院などが運営し、産褥入院として受け入れる産後ケア施設等が存在しています。『AMATERASU』の産後ケアサービスは、ミラノ万博日本館レストランもプロデュースした柴田陽子事務所（代表：柴田陽子）の柴田陽子氏がブランドコンセプトを構築し、入院のようなイメージを払拭。ラグジュアリーホテルでゆったりとリトリートしていただけることが大きな特徴です。
【会社概要】
社名 株式会社クレドインターナショナル
代表 白井浩一
本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F
サイト https://www.cred-in.com/
設立 2024年12月
社員数 200名
アルバイト等 1,500名
事業内容 ホテルスパ事業、セラピストアプリ事業、産後ケア事業
国内営業地 函館、旭川、札幌、秋田、仙台、新潟、金沢、富山、東京、横浜、箱根、千葉、さいたま、宇都宮、軽井沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、松山、高松、北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島、那覇、石垣島
海外拠点 アメリカ、中国、台湾、タイ、ベトナム、カナダ