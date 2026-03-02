第15回 科学の甲子園全国大会へ今年も協賛いたします

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：天坊真彦）は、2026年3月20日（金・祝）～3月23日（月）に茨城県つくば市で開催される「第15回 科学の甲子園全国大会」へ、今年も協賛いたします。

■「科学の甲子園」への協賛について

「科学の甲子園」は、国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）が主催する、高等学校等の生徒チームを対象とした全国大会です。全国から選抜された生徒がチームで参加し、理科・数学・情報分野を横断する筆記競技および、ものづくりや実験を通じた実技競技に取り組みます。生徒たちは役割分担や議論を通じて、学んできた知識を活用しながら課題解決に挑戦します。

本大会は、平成23年度の創設以来、科学技術への関心喚起と次世代人材の育成を目的として継続的に開催されています。

リソー教育グループは、本大会が、子どもたちが科学や技術に夢中になって打ち込み、仲間とともに課題に向き合う姿を後押しする場であることに共感し、「勉強プラスワン」という教育理念のもと、本大会への協賛を継続して行うことといたしました。

■リソー教育グループの「勉強プラスワン」とは

私たちリソー教育グループは、高い学力をはぐくむとともに、何か好きなことを見つけ、個性を伸ばしていく「勉強プラスワン」という教育理念を掲げています。スポーツでも音楽でもアートでもいい、「何か」ひとつのことに夢中になって打ち込める経験は、努力すること、挫折を乗り越えること、思いやり、勇気、友情、応援してくれる方への感謝など、多くのことを教えてくれます。科学の甲子園をとおして、挑戦すること、仲間と連携することを経験し、その経験から学び成長する中高生を応援します。

■大会概要

大会名：第15回 科学の甲子園全国大会

主催：国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）

日程：2026年3月20日（金・祝）～3月23日（月）

会場：つくば国際会議場、つくばカピオ（茨城県つくば市）

URL：https://koushien.jst.go.jp/koushien/index.html#topOverview

