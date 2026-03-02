【こどもの休日の過ごし方】スパリゾートハワイアンズでショーやプール遊び、クラフト体験を楽しもう！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年４月18日（土）に１泊２日「おとぎ話キャンプ ～ハワイアンズ・モアナ編～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1837)」を開催します。スパリゾートハワイアンズでウォータースライダーやダンスショー、シェルフォトフレーム作りを行います。プールはもちろん、ビュッフェスタイルの食事や就寝までの全行程、引率スタッフがサポートいたしますので、低学年のお子様も安心してご参加いただけます。楽しい体験が盛りだくさんのキャンプへ、ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．創造力と好奇心をはぐくむ！

迫力あるファイヤーダンスやポリネシアンダンスを観賞したり、オリジナルのシェルフォトフレームを作製したり、お子様の好奇心や創造力をはぐくみます。

２．移動負担が少なく、園内を思い切り楽しめる！

スパ施設とホテルが一体となっているため、移動にかかる負担が少なく、思う存分アクティビティを楽しめます。

３．様々な種類のウォータースライダーを体験できる！

高低差と長さが日本一のウォータースライダーや、浮き輪スライダーなど、数多くのウォータースライダーを体験することができます。

■おとぎ話キャンプ ～ハワイアンズ・モアナ編～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年４月18日(土)～４月19日 (日)１泊２日

（申込締切日：2026年４月14日(火)）

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：福島県いわき市「スパリゾートハワイアンズ」

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：特急列車利用（東京発）

・旅行代金：51,700円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 30名（最少催行人員：６名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1837

■スケジュール

８：00～９：00 東京発（特急列車）湯本

（１日目）

●温水プールや流れるプールで遊ぼう

●日本一のウォータースライダー「ビッグアロハ」を体験

※参加は希望者のみです。

苦手なお子様は他のエリアをお楽しみいただきます。

●浮き輪スライダーで遊ぼう

※施設のメンテナンスにより遊べないものがある場合があります

●ファイヤーダンスショー＆ポリネシアンダンスショー観賞

（２日目）

●シェルフォトフレーム作り体験

●温水プールで遊ぼう

●帰る前に大浴場で汗を流そう



17：30～18：30 湯本発（特急列車）東京着

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp