「Silent DISCO in 横浜駅 ‐没入型ミュージック体験イベント‐」 開催

YOKOHAMA Station City 運営協議会

YOKOHAMA Station City運営協議会（会長：東日本旅客鉄道株式会社 執行役員 横浜支社長 矢野 精一）は、2026年3月18日（水）～21日（土）の4日間限定で、JR横浜駅 中央通路に隣接するイベントスペース「YOKOHAMA SEEDS」にて、「Silent DISCO in 横浜駅 ‐没入型ミュージック体験イベント‐」（無料）を開催いたします。



会場受付で専用ヘッドフォンを装着し、扉を開いた瞬間、目の前でDJが奏でる音楽とともに光などで彩られた空間が広がり、駅の喧騒を忘れるような新たな世界が幕を開けます。まるで自分だけのライブ空間に足を踏み入れたような感覚に包まれ、天然アロマによる香りの空間演出が五感をひらき、より深い没入へと誘います。

音楽に没頭しながらも、同じ空間でリズムを共有することで生まれる一体感は、Silent DISCOならではの心地よさ。いつもの横浜駅で、ほんの一瞬で非日常の景色へと切り替わるような感覚を味わえる、それこそが本イベントの魅力です。日常の疲れをリセットする“切り替え“のひとときや、お買いものの合間に楽しむ“小さなアクセント”として、お気軽にお立ち寄りください。 空間を包む香りの中、ヘッドフォンから広がる音と光の演出が重なり合う、新感覚の没入型ミュージック体験をお届けいたします。

※当イベントは、交通機関の大幅な乱れなど、やむを得ない事情により中止または途中で中断する場合がございます。詳しくは、会場および YOKOHAMA Station City 公式 SNS（X・Instagram）にてご案内いたします。

「Silent DISCO in 横浜駅 ‐没入型ミュージック体験イベント‐」 開催概要

開催日時

2026年 3月18日(水)・19日(木) 15:00～20:00

2026年 3月20日(金・祝)・21日(土) 13:00～18:00

開催場所

JR横浜駅 中央通路 「YOKOHAMA SEEDS」 （ドトールコーヒーショップ横浜駅店 すぐ横）

内 容

会場入口で専用のヘッドフォンを装着し、光などで彩られた室内空間で、DJライブをお楽しみいただけます。天然アロマによる香りの空間演出（特別協力：ニュウマン横浜2階 アットアロマ）が五感をひらき、より深い没入へと誘います。お一人さまでも、どなたかと一緒でも楽しめる、新感覚の没入型ミュージック体験です。

DJ出演者情報

タイムテーブル（予定）

■ 3月18日（水）

15:00～17:30 アメミヤユウ

17:30～20:00 サカキミヤコ

■ 3月19日（木）

15:00～17:30 B,F

17:30～20:00 タケダムツミ

■ 3月20日（金・祝）

13:00～15:30 ZACANDRED

15:30～18:00 お父ちゃん。

■ 3月21日（土）

13:00～15:30 mei

15:30～18:00 VEGE（ベジ）

R&B、House、アニソン、J-POP、K-POPなど、普段クラブに行かない人でも楽しめるオールジャンルのDJ陣。踊れる王道から親子で楽しめるナンバーまで、来場者の雰囲気に合わせた多彩なDJプレイをお楽しみいただけます。

体 験 料

無 料

体験方法

受付で専用ヘッドフォンを受け取りのうえ、ご入室いただきます。（入退場自由）

※混雑時は体験時間を制限させていただきます。

※参加後に簡単なアンケートにご協力をお願いいたします。

主 催

YOKOHAMA Station City運営協議会

特別協力

アットアロマ（ニュウマン横浜2階）

100%自然素材のアロマオイルを使用し、アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。

多彩なラインアップを体感しながら自分にふさわしい香りと出会うことができます。

※本イベントで使用する香り

商品名： S05 メディテーション （ハーブ、木、スパイスをミックスした、精神を落ち着かせる香りです）

イベント詳細は、YOKOHAMA Station City 運営協議会 公式HP(https://yokohamastationcity.com/event/) をご覧ください。

「YOKOHAMA Station City運営協議会」について

会長：矢野 精一（東日本旅客鉄道株式会社 執行役員 横浜支社長）

住所：神奈川県横浜市西区平沼1-40-26

URL：https://yokohamastationcity.com/

「YOKOHAMA Station City」の誕生に併せて発足した、JR東日本グループ10社から成るJR横浜駅のタウンマネジメント組織です。「YOKOHAMA Station City」に関する情報発信・PRをはじめ、JR横浜タワー内のアトリウムや屋上広場「うみそらデッキ」、JR横浜駅南改札内「SOUTH COURT」といったイベントスペースのトータル管理・運営などを通じて、JR東日本グループ一体となってJR横浜駅のイメージ向上および、駅周辺エリアの活性化に取り組んでいます。

【会 員】

東日本旅客鉄道(株)、(株)ルミネ、(株)JR横浜湘南シティクリエイト、(株)JR東日本ビルディング、日本ホテル(株)、(株)JR東日本クロスステーション、JR東日本スポーツ(株)、(株)ジェイアール東日本企画、(株)JR東日本スマートロジスティクス、(株)ジェイアール東日本物流（計10社） ※2026年３月１日時点