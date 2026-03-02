【3月13日（金）オンライン開催】12:00～「組織の壁を越え、次世代リーダーの『変革マインド』に火をつける」｜無料セミナー

株式会社みらいワークス

2026年3月14日（金）12:00～13:00に、湘南ベルマーレフットサルクラブと当社が共催し「組織の壁を越え、次世代リーダーの『変革マインド』に火をつける」と題したオンラインセミナーを開催いたします。

■セミナー概要

既存事業の枠組みを超えた「越境」を通じて、大企業のリーダー層に必要な「当事者意識」と「事業構想力」をどう引き出すかを議論します。単なる地方体験ではなく、数値責任と地域課題が直結するプロスポーツ経営の現場を「教育資産」として活用する戦略的スキームを解説します。

「従来の研修では、次世代リーダー層の変革マインドに火がつかない……」

「人的資本経営の実践として、教育投資の具体的な成果をどう示せばいいのかわからない……」

などのお悩みはありませんか？

本セミナーは、こうした課題を抱える人事・経営企画部門の皆様に向けた、プロスポーツ経営の現場を「教育資産」として活用する「越境プログラムの実践ガイド」です。

既存事業の枠組みを越え、次世代リーダーの「変革マインド」を呼び覚ますための具体的なステップを解説いたします。ぜひご参加ください。

■こんな方におすすめ

- 従来の階層別研修やeラーニングでは、リーダー層のマインドセットが変わらないと感じている人事・組織開発責任者- 毎年似たようなプログラムになっており、参加者の熱量が低いと感じている研修設計担当者- 社会性と経済性の両立を理論ではなく実体験で学ばせたいと感じている地方創生推進部門の責任者

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/474_1_f60b28c708868ce25a5c5ed6a1a74a35.jpg?v=202603020951 ]

■セミナー内容

- 大企業の次世代リーダー育成における「外部刺激」の必要性- ローカル・ゼブラ経営を推進する・湘南ベルマーレフットサルクラブが提供する「リアルな経営環境」- 導入企業の評価事例

■登壇者

佐藤 伸也 氏佐藤 伸也 氏

株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ

代表取締役社長

2007年にフットサル施設運営会社を起業し、同時に湘南ベルマーレフットサルクラブのGMに就任、Fリーグ開幕初年度を迎える。2022年4月、同クラブ代表取締役社長に就任。スポーツ庁主催「イノベーションリーグ大賞」を受賞し、小田原市をはじめ8自治体と包括連携協定を締結。スポーツを軸に、企業・行政・住民を巻き込んだ共創型マネジメントによる地域創生を推進している。経済産業省が進めるゼブラ企業推進事業に令和6年、7年度、国内で唯一連続採択事業者として選定され、ローカル・ゼブラ経営を軸に地域課題解決エコシステムを構築中。

辻岡 正典辻岡 正典

株式会社みらいワークス

地方創生部 事業開発チーム リーダー

(株)みらいワークス地方創生部にて、副業・兼業プロ人材を活用した関係人口創出＆産業振興の推進、および大企業人材向けリスキリングと「スポーツ×地方創生」の事業開発を牽引中。また、副業でもコーチング資格を持つ中小企業診断⼠として地域中小企業の伴走支援に取り組んでいる。

（実績：中小企業の経営相談対応 100件以上

、スポーツ庁「スポーツによる地域活性化・まちづくり担い手育成総合支援事業」「横浜市イノベーション人材交流促進事業」ほか、自治体事業も多数。）

