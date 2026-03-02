【いわきFC】3/29(日) 磐田戦を「マンママリープレゼンツマッチ」として開催
株式会社いわきスポーツクラブ
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第8節
マンママリー（運営会社：株式会社マルベリィ）
《いわきFC × いわきアカデミア》
このたび、いわきFCは、3月29日（日）に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第8節 ジュビロ磐田戦を「マンママリープレゼンツマッチ」として開催いたしますので、お知らせします。
【試合概要】
|日時
2026年3月29日（日）14:03キックオフ
|対戦
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第8節
いわきFC vs ジュビロ磐田
|会場
ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）
|マッチパートナー
マンママリー（運営会社：株式会社マルベリィ）
所在地：〒970-8026 福島県いわき市平字堂ノ前13
電話番号：0246-24-1131
業種：冷凍/食品卸売業・外食事業
《いわきFC × いわきアカデミア》
いわきアカデミア推進協議会と連携し、いわきFCホームゲームのマッチパートナー企業をキャリア教育の視点から紹介するプロジェクト「誇れるいわきの、誇れる理由」を実施しています。
本プロジェクトでは、サポーターの皆さまのスポンサー企業への関心を、地域の仕事や企業理解へとつなげるとともに、試合観戦の高揚感をきっかけに、地域で働くことの価値や誇りを次世代へ伝えてまいります。
株式会社マルベリィとは（いわきアカデミア公式noteより引用）
|中継
DAZN、FMいわき（ラジオ）