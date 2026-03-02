【創業25周年プロジェクト完結】1年間にわたる周年企画が終了。メッセージサイトを公開

株式会社フューチャーリンクネットワーク

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、2025年3月2日の創業25周年を機にスタートした1年間にわたる周年プロジェクト「25年の感謝を、100年の希望に。」が、2026年3月1日をもって全行程を終了したことをお知らせいたします。

プロジェクトの締めくくりとして、これまで関わってくださった皆様から頂いたメッセージを掲載した、特設メッセージサイトを公開いたしました。

25周年プロジェクトの振り返り

FLNは、2025年3月2日に創業25周年を迎えました。これまでの歩みを支えてくださった地域の方々、パートナー企業の皆様、そして従業員への感謝を伝えるとともに、これからの25年・100年先の地域の未来を共に考えるきっかけとするべく、1年間にわたり以下の取り組みを実施してまいりました。

第1弾： 25周年特設サイトの開設および、リレー形式のnote連載「みんなの導火線」のスタート

第2弾： 地域の日常や人の想いにフォーカスした公式Instagram（@25th.futurelink）の開設

第3弾： 地域の繋がりと進化を表現した「コーポレートロゴ」のフルリニューアル

その他： 周年記念イベントの開催、オリジナルノベルティグッズの制作など

特設メッセージサイトを公開

プロジェクトの終了にあたり、25周年記念メッセージサイトを公開いたしました。

本サイトでは、周年企画を通じて皆様からいただいたメッセージを掲載しております。25年の節目は一つの通過点であり、私たちはここからまた一歩、地域の希望を形にするために歩みを進めてまいります。

25周年メッセージサイト： https://25th.futurelink.co.jp/25th_message/

プロジェクト終了にあたってのコメント

「25年の感謝を、100年の希望に。」というスローガンのもと駆け抜けたこの1年間、多くの皆様から温かい励ましや、地域に対する熱い想いを共有していただきました。イベントやSNS、日々の事業を通じて交流させていただいた全ての皆様に、心より感謝申し上げます。

プロジェクトは一度区切りを迎えますが、FLNは今後も地域に深く根差し、多様な個性が輝く持続可能な社会の実現を目指して邁進してまいります。

■会社情報

社名 ： 株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役 ： 石井丈晴

所在地 ： 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容 ： 地域情報流通事業、公共ソリューション事業

サイト ： https://www.futurelink.co.jp/(https://www.futurelink.co.jp/)