バービーさん、加藤夏希さん、ユージさんらと一緒に女性の心とからだのヘルスケアについて考えるオンラインイベント『わたしたちのヘルシー　～心とからだの話をはじめよう in Mar.2026』

ウィメンズ・ヘルス・アクション実行委員会

「なんか調子悪いな」「これってわたしだけ？ 相談したいけど……どうすればいいのかわからない」etc…モヤモヤした悩み、からだの不調など、一人で抱え込まず、一緒に心とからだについて話してみませんか？

女性の健康推進とその課題について考える取り組み「ウィメンズ・ヘルス・アクション」がお届けする、女性の心とからだのヘルスケアについて考えるオンラインイベント『わたしたちのヘルシー ～心とからだの話をはじめよう in Mar.2026』をウィメンズ・ヘルス・アクション実行委員会（共同代表 帝京大学臨床研究センター長、東京大学名誉教授 大須賀 穣、一般財団法人日本女性財団 理事長、NPO法人女性医療ネットワーク 理事 対馬ルリ子）主催、幅広い年代・属性の女性のお悩みを解決する記事を日々発信しているマイナビウーマンが運営を担当し、今年も3月8日（金）14時より配信します。

Ｗomen’s Health Action10年目を迎えることを記念し、2026年2月27日には “キックオフイベント”として、わたしたちのヘルシー ～心とからだの話をはじめようwith MUSIC』を開催。（3月27日よりアーカイブ配信予定）アーティスト・俳優・モデルとして活躍する土屋アンナさんのスペシャル音楽ライブや「美筋ヨガ」考案者の廣田なおさんらをゲストに迎え、医療・ヘルスケアの専門家と、リアルな体験談を語るゲストによるトークをお届けしました。

そして今回は続く“メインイベント”として、国際女性デー当日 『わたしたちのヘルシー ～心とからだの話をはじめようin Mar.2026』を3月8日に配信します。厚生労働省が定める3月1日から8日の「女性の健康週間」と、3月8日の「国際女性デー」に合わせて配信をスタート。今回のイベントコンセプトは、「心とからだのリズムを知る、理解する。自分らしく生きるための9つのセッション」と題し、近年関心が集まる「月経に関する悩み」、「ホルモンのゆらぎ」、「更年期障害」、「女性のがん（乳がん、子宮頸がんなど）」、「尿に関する悩み」、「片頭痛」など…女性だけではなく、男性や幅広い世代の皆さまにぜひ知っていただきたい女性の心とからだの健康課題について、さまざまな角度から考えていきます。

ゲストにはお笑い芸人のバービーさんや、俳優・タレントの加藤夏希さんやユージさんなどの文化人ゲストを迎え、婦人科医や泌尿器科医、頭痛専門医など、本イベント趣旨に賛同する医療ヘルスケア専門家が分かりやすい解説を交えながらトークします。今回も様々な女性の心とからだのお悩みについて分かりやすくお届けしながら、誰もが自分の人生を切り拓く主人公として、明日の自分のために一歩踏み出せる様、イベントを通じて応援していきます。

このイベントの模様は、YouTubeとXで公開し、また、配信内容に関する記事を掲載します。

◇番組概要

■タイトル：『わたしたちのヘルシー ～心とからだの話をはじめよう in Mar.2026』

■放送：2026年3月8日（日）14時配信開始予定

■配信：下記のマイナビウーマンの公式X（旧Twitter）および公式YouTubeから無料で視聴できま

す。

マイナビウーマン公式「X」

https://x.com/mynavi_woman

マイナビウーマン公式「YouTube」

https://www.youtube.com/channel/UC5uzjiLrqaY66G1oxuFAdUA

※外部サイトへ移動します。 ※2026年4月末日までアーカイブ視聴が可能です。

■セッションテーマ：

※敬称略

- オープニング「心とからだのリズムを知る、理解する。自分らしく生きるための９つのセッション」大須賀穣医師（Women’s Health Action共同代表）、対馬ルリ子医師（Women’s Health Action共同代表）、伴野あやか（フリーアナウンサー）- 「“なんとなく不調”はホルモンのせい？自分のリズムを知り身体と心をケアしよう。」池田裕美枝医師（女性医療ネットワーク 理事長、医療法人心鹿会 海と空クリニック京都駅前医院院長）、バービー（お笑い芸人）、名倉由桂（フリーアナウンサー）- 「私たちが気づくことができる、お母さん世代の汗の悩み」小川真里子医師（福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター 教授）、滝谷美夢（タレント）、伴野あやか（フリーアナウンサー）- 「その頭痛、“病気”かも？片頭痛との付き合い方」山王直子医師（品川ストリングスクリニック院長）、加藤夏希（俳優・タレント）、伴野あやか（フリーアナウンサー）- 「更年期を明るく あなたらしく過ごすために。」加藤聖子医師（九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学分野 教授）、勝恵子（フリーアナウンサー）、名倉由桂（フリーアナウンサー）- 「あなたの人生を変える 『乳がん』のこと。専門家に聞く、検診や治療、その後の生活について」坂東裕子医師（筑波大学医学医療系乳腺内分泌外科学 教授）、ユージ（モデル・タレント・俳優）、伴野あやか（フリーアナウンサー）- 「“知ること”が未来を守る -子宮頸がん検診のこれから-」田畑務医師（東京女子医科大学産婦人科学講座教授 講座主任）、井口綾子（タレント）、伴野あやか（フリーアナウンサー）- 「安藤なつが医師と語る、尿ケアの最前線～排尿ケアで日常が変わる～」三井貴彦医師（山梨大学大学院総合研究部・泌尿器科学講座 教授）、安藤なつ（お笑い芸人）、名倉由桂（フリーアナウンサー）- クロージング「これからも女性が健やかに輝き続ける社会へ」大須賀穣医師（Women’s Health Action共同代表）、対馬ルリ子医師（Women’s Health Action共同代表）、名倉由桂（フリーアナウンサー）

■掲載： https://woman.mynavi.jp/tu/260302_wha/ ※外部サイトへ移動します。

■主催：Women’s Health Action実行委員会

■後援：内閣府男女共同参画局、経済産業省、厚生労働省、こども家庭庁、

（公社）日本産科婦人科学会、（公社）日本産婦人科医会、（一社）東京都産婦人科医会、

（公社）日本医師会、（公社）日本助産師会、（一社）日本女性医学学会、

（公社）日本薬剤師会、（一社）日本癌治療学会、（公社）日本婦人科腫瘍学会、

（一社）日本婦人科がん検診学会、（一社）日本乳癌学会、日本女性ウェルビーイング学会、

（公社）全国結核予防婦人団体連絡協議会、（一社）医療政策を提言する女性医師の会、

（公社）女性の健康とメノポーズ協会、（一社）日本家族計画協会、（一財）日本女性財団、

（特非）女性医療ネットワーク

※順不同

■パートナー企業： 特別協賛 パナソニック株式会社

一般協賛 アステラス製薬株式会社／大塚製薬株式会社／中外製薬株式会社／

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社／久光製薬株式会社

※五十音順

【登壇者プロフィール】

大須賀穣医師 （Women’s Health Action共同代表）

帝京大学臨床研究センター長、東京大学名誉教授

産婦人科学・生殖医学・内視鏡手術学を専門とし、産婦人科を「女性に寄り添う科であり、女性の一生をみる科」として患者に寄り添い、診療と研究、教育、社会活動に取り組む。女性ホルモンの変動と関連する体調不良が女性には非常に多いことについて、また、現代女性が知っておきたい病気の情報やセルフチェックなどを紹介する「女性の健康推進室 ヘルスケアラボ」の監修等、女性の健康推進活動に取り組んできた実績をもつ。

対馬ルリ子医師 （Women’s Health Action共同代表）

医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス 女性ライフクリニック銀座・新宿 理事長 産婦人科医。女性のための総合医療を実践。NPO法人女性医療ネットワークでは、全国約450名の医師らと連携し、様々な啓発活動や政策提言を行っている。コロナ禍の2020年、次世代の女性の心身の健康および社会的な活躍を後押しするため、課題を抱える女性の支援を行う団体活動をサポートする日本女性財団を設立。「女性の生涯の心身と社会的なウェルビーイングを支援する」テーマを掲げ、新たな取組みを始めている。

池田裕美枝医師（女性医療ネットワーク 理事長、医療法人心鹿会 海と空クリニック京都駅前医院院長）

京都大学医学部卒業。認定内科医、産婦人科専門医、女性ヘルスケア専門医。リバプール熱帯医学校にてリプロダクティブヘルスディロマ、米国内科学会プログラムにてメイヨークリニックで女性医学研修。京都大学医学部健康情報学分野単位取得退学、研究員。神戸市立医療センター中央市民病院女性外来担当。一般社団法人SRHR Japan代表理事。女性医療を医学、社会学、倫理学、公衆衛生学など多様な側面で問い直し、ひとりひとりが心と身体を健やかに過ごせる様にお手伝いすることをモットーに取り組んでいる。

小川真里子医師（福島県立医科大学 ふくしま子ども・女性医療支援センター 教授）

日本女性医学学会 女性ヘルスケア専門医、日本産科婦人科学会産婦人科専門医などの資格を持ち、更年期やPMSなどの診療にあたる。更年期医学と女性心身医学を専門とし、多くの女性のホルモンにかかわる悩みに対応している。各種メディアを通じ、更年期症状との向き合い方について発信している。

山王直子医師（品川ストリングスクリニック）

日本医科大学脳神経外科学講師、同多摩永山病院講師を経て東京都港区に「山王クリニック品川」開院。未病の段階からの健康管理を呼びかけている。日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・評議員、日本頭痛学会頭痛専門医、日本内分泌学会評議員。著書『頭痛治療革命』幻冬舎他多数

加藤聖子医師（九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学分野 教授）

九州大学医学部を卒業後、女性の一生を診ることができる診療科であることを魅力に感じ、九州大学産科婦人科に入局。婦人科腫瘍学、女性医学を専門分野とし、現在では九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学分野で教授を務める。また、日本産科婦人科学会の理事長に、女性として初めて選任された経歴を持ち、産婦人科学のさらなる発展に貢献。がん幹細胞を標的とした新しい治療法の開発や子宮内膜の老化メカニズムの研究を進めている。

坂東裕子医師（筑波大学医学医療系 乳腺内分泌外科学 教授）

筑波大学医学医療系教授として乳腺・甲状腺・内分泌外科を牽引。都立駒込病院勤務を経て、乳がん診療・研究に精通し、検診から術後ケアまで包括的に支援。2002年UICCフェローシップ受賞、米国MD Anderson研修など国際的実績を持つ。日本乳癌学会評議員ほか学会活動に加え、NPOつくばピンクリボンの会理事、茨城乳腺疾患研究会代表世話人として啓発に尽力。2010年あけぼの会Best Doctor of the Year受賞。

田畑務医師（東京女子医科大学 産婦人科学講座教授 講座主任）

三重大学医学部を卒業後、様々な臨床現場で研鑽を積み、婦人科腫瘍治療の分野で第一人者として活躍。現在は東京女子医科大学産婦人科学講座教授・講座主任を務め、日本を代表する産婦人科医に。特に子宮頸がん検査の領域において中心的な役割を担い、学会活動や後進の育成にも尽力。

三井貴彦医師（山梨大学大学院総合研究部・泌尿器科学講座・教授）

山梨大学大学院総合研究部・泌尿器科学講座教授として診療・研究・教育を牽引。北海道大学医学部卒業後、在日アメリカ海軍病院や北海道大学病院で研鑽を重ね、Drexel大学では脊髄再生と排尿機能回復の研究に従事。泌尿器科領域の多数の専門医資格・技術認定を有し、主要学会で理事・代議員を務め、国際誌の編集委員として学術発展に寄与。当該領域の第一線で活躍。

バービー（お笑い芸人）

北海道出身。2007年、相方のハジメとお笑いコンビ「フォーリンラブ」を結成。TBS「ひるおび！」のコメンテーターや、TBSラジオ「バービーとおしんり研究所」のパーソナリティを務めるほか、生まれ故郷北海道・栗山町の町おこしにも尽力。YouTube「バービーちゃんねる」では、最新美容や女性の悩みについてのトピックが話題となり、現在の登録者数は30万人を超える。著書には、講談社より「本音の置き場所」に続き、PHPスペシャルで人気連載をまとめた「わたしはわたしで生きていく」を一昨年出版。また、自らプロデュースしたピーチ・ジョンとのコラボ下着を発売するなど多岐にわたり活動の幅を広げている。

滝谷美夢（タレント）

2018年、北海道日本ハムファイターズの公式チアリーディングチーム「ファイターズガール」としての活動をスタート。2022年、“きつねダンス”をきっかけに全国的に注目を集める。2024年1月付でクリエイティブオフィスキューに所属。引き続き北海道日本ハムファイターズの情報を北海道から発信するとともに、マルチタレントとして多岐に渡る活動を開始。現在、情報番組「サタブラ」（HBC）にてMCを務め、「どさんこワイド179」（STV）では、北海道各地の魅力を伝えるリポーターとして番組内コーナーに不定期出演中。また、HBCラジオ「滝谷美夢のステップ！」ではラジオパーソナリティも務めている。

加藤夏希（俳優、タレント）

秋田県出身。12歳の時に第3代GENKIイメージガールとしてデビュー。1999年、テレビドラマ『燃えろ!!ロボコン』のヒロイン役で俳優デビュー。映画、CMなど俳優としての活躍をはじめ、明るいキャラクターで、バラエティ番組や教養番組などでも人気を博す。2024年に舞台『鬼背参り』を自身初のプロデュースを行うなど活躍の場を広げている。

勝 恵子 （フリーアナウンサー）

テレビ朝日「ニュースステーション」キャスターとして６年半にわたり出演。 その後テレビ朝日夕方ニュース番組「スーパーJチャンネル」、日本テレビ情報番組「ザ・ワイド」、NHKBSスポーツ番組等、各局の情報番組のキャスター、司会を歴任。キャスターの仕事に並行して、現在は女性活躍支援団体理事やウェルビーイング推進団体運営委員。女性の健康課題、ライフキャリア、ウェルビーイングをテーマに企業・自治体での講演も展開。フェムテック、性差、アンコンシャスバイアスなど、見過ごされがちなテーマを、経験と社会的背景を交えてわかりやすく伝えている。

ユージ （モデル、タレント、俳優）

出身はアメリカ・フロリダ州。2009年からファッション雑誌の専属モデルを務め、その後、テレビ番組へ活躍の場を移し、ドラマやバラエティ番組などで幅広く活躍。2016年には、史上最年少でベストファーザー賞とイクメン・オブ・ザ・イヤーを授賞。2023年にも「第13回イクメン／男性育休オブザイヤー2023」を授賞した。現在、4児の父親として育児にも奮闘中。

井口綾子（タレント）

『ミス青山コンテスト2017』準グランプリに選ばれる。リケジョでかわいい女子大生タレントとして注目され、芸能活動を続け、ラジオやバラエティー番組などで活躍、さらに、美容室・EXCEL（エクセル）の経営を行っており、芸能活動と会社経営を両立させている。たまたま受けた子宮頸がんの検査をきっかけに、子宮頸部高度異形成が見つかり、円錐切除術を受けたことを、「この投稿が、誰かが自分の体を大切にするきっかけに少しでもなれたら嬉しいです」とInstagramで公表。

安藤なつ（お笑い芸人）

2012年、カズレーサーと共にお笑いコンビ・メイプル超合金を結成。2015年にM-1グランプリ決勝進出後、バラエティを中心に俳優としても活躍中。中学生のころから叔父が経営する介護施設でボランティア活動を行い、お笑い芸人になってからも介護のアルバイトを続けてきた、介護現場歴20年の経験と介護への想いを綴った、コミックエッセイ「介護現場歴20年。（主婦と生活社）」を2024年に出版。ホームヘルパー2級、介護福祉士。

◇ Womenʻs Health Action 概要

ウィメンズ・ヘルス・アクション実行委員会では、国や自治体、医療・教育の現場や職場・家庭・地域などが連携し、現代日本における女性の健康推進の必要性とその課題について考えるための取組みを行っています。 女性は、思春期、妊娠・出産期、更年期、老年期と生涯を通じて、ホルモンバランスが大きく変動し、 また、結婚や育児などのライフステージによっても、心と体に男性とは異なる様々な変化が現れます。 女性ホルモンの変動に伴い、月経不順や月経痛、月経前症候群（PMS）、不眠やうつなどＱＯＬ（生活の質）の低下を伴う心身の失調を起こしやすい特徴があります。 女性の健康リスクを低減させることは、人生各期における女性の自己実現と社会参加を促進し、日本全体の経済発展と活力増進を促す力となります。 今、様々な場所で思春期や妊娠・出産期、更年期などのライフステージに応じた女性の健康推進サポート強化の動きが生まれています。

■URL： https://whasympo.com/

オウンドサイト： https://watashitachino-healthy.com

※外部サイトへ移動します。

■「女性の健康週間」とは？

毎年3月1日～3月8日は「女性の健康週間」です。女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごす社会を実現するためには、家庭・地域・職域・学校などを通じて女性の健康問題を総合的に支援することが重要です。毎年、全国各地で「女性の健康づくり」を国民運動として展開しています。

■「国際女性デー」とは?

毎年3月8日は国連が定めた「国際女性デー」です。女性への差別撤廃や地位向上などを目指し、世界各地で啓発イベントや記念行事が行われています。 日本国内でも様々な働きかけが行われており、その輪は国連機関から政府や自治体、NGO、メディア、一般企業等にも広がっています。

≪この件に関する報道関係の方々からのお問い合わせ先≫

Ｗomen's Health Action実行委員会事務局（株式会社読売エージェンシー内）

TEL:03-5226-9953（平日10:00-17:00） E-mail:info@whasympo.com