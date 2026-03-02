6月4日（木）～6月6日（土）静岡の家具と木工技術の展示会「FURNITURE AND SKILLS SHIZUOKA」（通称FASS）をツインメッセ静岡・北館にて開催決定！出展者募集を開始します。

FASS実行委員会前回の様子

静岡の家具とその木工・木材技術をこの先も繋いでいくために有志で立ち上がったFASS実行委員会は、その魅力を発信する展示会「FURNITURE AND SKILLS SHIZUOKA（ファニチャー アンド スキルズ シズオカ」（通称：ファス）をツインメッセ静岡北館にて開催決定し、3月2日（月）より出展者募集を開始いたします。

静岡でつくられる家具の提案はもちろんのこと、静岡の多様な木工・木材技術をPRし、さまざまな業界との結びつきや可能性を生む「新しい場」になることを目的としています。

（出展者募集は2026年3月31日まで）

このリリースに関するお問い合わせ先：

FASS 実行委員会（担当：松木） E-mail : info@f-a-s-s.jp

〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠３丁目20-23 TEL : 054-204-4944

+Story 背景

家具はもちろん、その多様な技術を公開する。家具産地・静岡の新しい展示会

東に東京、西には名古屋や大阪。さらには港まである。その利便性の良いこの地に多種多様なオーダーが集まり、やがて静岡は家具と木製品の産地になりました。静岡の家具、最大の特長は「多彩な技術」と「営む場所として、物流として優れた環境」なのかもしれません。

魅力のある製品。OEMも受けられる、量産に優れた工場や無垢材が得意な工房。箱物は得意中の得意。椅子や一枚板のテーブルも作る。イモ・ダボ当然、トメ・サネ・アリからフィンガーまで。造作や什器にも対応できて東にも西にも施工に行ける。木工指物（さしもの）、木工挽物、漆に蒔絵。工芸技術もたしかにある。

FASSは、静岡で家具や木工を営むわたしたちの魅力ある製品と、多種多様な技術に触れていただくことで「出展者とご来場者にとって新しい可能性を生む」ことを目的とした新しい展示会です。

+Highlights 見どころ

昨年は試験的に「ゼロ回目」として開催。今年はいよいよ第一回の本格開催。

前回の様子

やはり現場には魅力がたくさん散らばっている。産地での展示会を絶やすことのないよう昨年を「ゼロ回目」として試験的に開催したFURNITURE & SKILLS SHIZUOKA。はじめてのイベントにも関わらず多くの方にご来場をいただくことができました。

今年は第一回として、本格的にスタートをいたします。

「日本一興味深く、可能性があって、日本一楽しい木工・木材の産地展示会」を目指し、会期中は様々なイベントを用意していきます。

木を見て、森も見る。森林保全もキーワードにした、これからの展示会。

木を素材にしている家具・木工の展示会ならば、環境問題や森に触れない訳にはいかない。FASSはそう捉え「これからの展示会」を目指しています。会場には募金箱を設置、一般販売日の収益の一部も環境保全団体を通じ寄付をいたします。

ビジネスだけではない、より木を、森を、環境をみなで大事にできる未来志向の機会でありたい。富士山のあるここ静岡から。

やがて日本中の木工・木材産地と繋がって大きなうねりとなり、世界に向けて発信できるように。

+Highlights 見どころ

もっと地場でつながるために。交流タイムや懇親会で、静岡の木工密度をあげる。

6月4日（木）・6月5日（金）（ 商談日）

あなたの技術は、わたしの未来。技術の相互補完ができればビジネスの機会はグッと広がっていきます。家具産地静岡で木工・木材に従事する職人たちが知り合うことで、さらなる切磋琢磨が生まれます。この展示会では産地としてのプライドと技術の底上げをしていくべく、木工・木材関連のみなさますべてを呼び込む交流タイムや、出展者交流会を準備します。

一般のお客様と楽しむ静岡家具と木工の祭典・FASS THE MARKET。その売上の一部は森林保全に。

6月6日（土） FASS THE MARKET（一般販売日）

土曜日は一般販売日「FASS THE MARKET」と題し、B to Bだけではない全ての方を受け入れ、直接購入もできるマーケットになります。

そこでの売上の一部や、チャリティイベントの売上を環境保全団体を介して森林保全に充てさせていただきます。

実行委委員会主催のチャリティオークションやビンゴなど、より木に愛着を持っていただけるイベントをご用意いたします。

+Outline 概要

FURNITURE AND SKILLS SHIZUOKA 開催概要

名 称：FURNITURE AND SKILLS SHIZUOKA ファニチャー アンド スキルズ シズオカ

（通称：FASS ファス）

開催日時：＜商談日＞2026年6月4日（木）5日（金） 10:00～17:00

＜一般販売日・FASS THE MARKET＞ 6月6日（土）

会 場：ツインメッセ静岡・北館

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金三丁目1番10号 https://www.t-messe.or.jp

出展者数：40社～50社程度（予定）

出 展 者：家具メーカー、家具工房、木工工房、木工芸職人、および家具関連産業

来場目標：のべ4000人（昨年実績 のべ2000人）

来場対象：家具小売業、その他小売業、飲食店、ものづくり業、設計施工業、建築業および

工務店、レストラン、ホテル、百貨店、自治体、ものづくりに興味のある学生など

公式HP：https://www.f-a-s-s.jp/

理想の暮らしへ導く家具、そしてつくる技術を宿した人。ベストパートナーを見つける三日間。

