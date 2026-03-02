LAVOIR（ラヴア）、コストコにパフューム室内消臭剤が出店…1年間で3製品の連続出店を達成

WON&CO 株式会社LAVOIR（ラヴア）パフューム室内消臭剤・バーベナ＆ミント

プレミアムヴィーガンライフスタイルブランドLAVOIR（ラヴア）が、コストコへの3製品目の出店を決定し、安定した流通実績を積み重ねています。

ラヴアは2025年2月、パフュームヴィーガン柔軟剤を皮切りに、日本全国のコストコに初出店。続いて同年10月にコストコオンラインへカプセル洗剤2種類（アイリス＆ピオニー、チューリップ＆フリージア）を展開しました。今回は、ラヴアのラインアップの中で3製品目となるジェルタイプの「パフューム室内消臭剤」が、コストコオンラインに出店することとなりました。

LAVOIR（ラヴア）パフューム室内消臭剤・韓国コストコ

ラヴアの「パフューム室内消臭剤」は、韓国ラヴア公式オンラインストアにて発売直後に5度の完売を記録し消費者から高い支持を得ている商品です。さらに、2025年9月に韓国コストコ全店舗へ出店して以降、約4ヶ月でコストコにおける累計販売数15万個を突破し、安定した販売実績を重ねています。

LAVOIR（ラヴア）パフューム室内消臭剤・ジェルタイプ

ラヴアの「パフューム室内消臭剤」は、ジェルタプの固形消臭剤で、ビーズタイプや液体タイプと比べて倒れてもこぼれる心配がない点が特長です。また、ラヴア全製品に共通するヴィーガン処方を採用しており、毎日使用する空間や子どもがいる家庭でも安心して使えるよう設計されています。

高級感のある香りのラインアップも強みの一つです。コストコオンラインに出店する「バーベナ＆ミント」をはじめ、公式オンラインストアおよびAmazonでは「ブラックカラント＆ベリー」、「ホワイトティー＆ジャスミン」、さらに日本発売予定の新商品「アールグレイ＆ネロリ」など、多彩な香りを展開しています。

ラヴアは今回の「パフューム室内消臭剤」のコストコオンライン出店により、1年間でコストコに計3製品を連続出店させ、ブランド競争力をあらためて証明しました。コストコは厳格な取扱基準と、大容量・実用性を重視した商品選定で知られるグローバル流通チャネルであり、今回の出店は製品力と市場性の双方が認められた点で大きな意義を持ちます。

LAVOIR（ラヴア）コストコクリーニングフェア

また、ラヴアは3月上旬に開催されるコストコの「クリーニングフェア（Cleaning Fair）」に参加し、既存のランドリー商品をよりお求めやすい価格で展開する予定です。手頃な価格とプレミアムな香りを同時に体験できる機会として、消費者からの高い関心が期待されます。

◆ ブランド紹介

LAVOIR(ラヴア)

LAVOIR（ラヴア）

「LAVOIR(ラヴア)」はフランスの女性たちが集まり、辛い家事の労働を楽しい文化へと転換した伝統的な「共同洗濯場」を意味します。ヴィーガン植物性原料とフランスの調香師が丁寧にブレンドしたニッチな香りから誕生したトレンディな生活用品を披露しています。おしゃれな香りとレッドドットアワード受賞の洗練されたデザインから誕生したライフスタイル製品で、繰り返される日常に楽しさとときめきをお届けすることが「ラヴア」が追求する価値です。

＜公式ストア＞

公式オンラインストア：https://lavoir.jp/

Amazon： https://www.amazon.co.jp/LAVOIR_JAPAN

Qoo10： https://www.qoo10.jp/shop/lavoir

＜公式SNS＞

Instagram:https://www.instagram.com/lavoir_jp/

X : https://x.com/lavoir_jp