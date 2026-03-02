令和７年度第２回ビジネスミーティング（交流会）を開催

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は、市内企業の新事業展開やオープンイノベーションを促進し、併せて本市の取組を発信するため、市内外の企業・研究機関等が参加するビジネスミーティング（交流会）を開催しますので、お知らせします。

1.概要

・日時：３月３日（火）15時00分 ～18時00分

・会場：ヴェルクよこすか6階（横須賀市日の出町1-5）

ホール（ビジネスミーティング会場）

ホワイエ・第1会議室（ブース出展会場）

・参加予定数：51団体・76名

・参加申込者のジャンル： 金融業、情報・通信業、製造業、保険業、小売・サービス業、研究機関など

・当日の流れ：第1部（企業等による取組紹介）

企業等による取組紹介（6社）

株式会社Rバンク、株式会社シテコベ、HANABI株式会社、株式会社Reanimate

株式会社YOU＆ YOU、神奈川県産業振興課

第2 部名刺交換会（参加者懇親会）

名刺交換会（参加者懇親会）

横須賀市の取組発表（R8年度予算概要）

・企業等によるブース出展（9社）

株式会社WOOC、コーチング科学研究所（RICS）、株式会社SPAXIE、株式会社聖地会議

タイムカプセル株式会社、株式会社横須賀リサーチパーク、株式会社横浜エクセレンス

株式会社 Marsdy、MaNiYa

（参考）「ビジネスミーティング」について

本ミーティングは、市内企業の新事業展開やオープンイノベーションを促進し、併せて本市の取組を発信することを目的に、令和５年度から半年に１回程度開催しています。

これまでに参加された方からは「事業の新たなアイデアが生まれた」「事業の相談先や新たな販路が見つかった」「市内外の企業と知り合う良い機会となった」などといったコメントをいただいており、新事業のヒントや情報の収集、ネットワーキングの場として、広くご活用いただいております。

今後も本市では、参加者の事業に資する情報の提供および交流機会の提供を通じて、地域経済の活性化に取り組んでまいります。

○前回のビジネスミーティングの様子

・ブース出展の様子

・横須賀市の取組紹介