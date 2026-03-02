MIXI、人的資本経営の実践企業として「人的資本経営品質2025」に選定

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム、HR総研（ProFuture株式会社）、一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会が主催する「人的資本調査2025」において、人的資本経営・開示の取り組みが高水準で実践されていると認められた企業として評価され、「人的資本経営品質2025」に選定されました。

■選定の背景

本調査は、「全社的な人的資本経営の体制」「リスクと機会の分析と戦略の立案」「人的資本投資の実行」「データドリブンなPDCAサイクル」「ステークホルダー開示と対話」についての取り組み状況に関してアンケート調査を行い、企業・団体における人的資本に関する取り組み状況を総合的に評価するものです。

当社は人的資本経営において、企業理念におけるValues「発明・夢中・誠実」を体現する個の育成と、「共に価値を創り続けるチーム」の活性化を目指した全社的な投資に注力しています。今回の調査では特に、社員一人ひとりの成長を後押しする育成の仕組みや環境づくり、人的資本経営の推進における経営陣の積極的な関与などが評価され、選定されました。

■MIXIの人的資本経営について

当社は「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパスの実現に向け、ミッションとして「『心もつながる』場と機会の創造。」を掲げています。「心もつながる」場と機会とは、当社が提供するコミュニケーションサービスそのものであり、その担い手となる「人材」は当社における価値創造・競争優位の源泉です。このため、人的資本を最も重視すべき資本の一つと位置付け、積極的な投資を行っています。

今後も、人的資本経営を一層発展させ、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

「人的資本に関する戦略及び指標・目標」：https://mixi.co.jp/sustainability/materiality/diversity/human-capital/

■「人的資本調査2025」概要

主催者：一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム

HR総研（ProFuture株式会社）

一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会

調査実施期間：2025年9月10日～12月8日

参加数：申し込み総数：316社、期限内回答数：160社

URL：https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/2025/

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIの名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。