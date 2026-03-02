売れっ子コピーライターが教える、「言語化」の前に大切なたった一つのこと
本書では、学校では習わない「聞く技術」からさらに一歩踏み込んだ、相手の言語化できていない思いと言葉を引き出す「聞き出す力」を解説。
シビアなビジネスの現場で培った実践的かつシンプルな聞き出しメソッドは、どの業種にも応用できる普遍的なものです。
聞き出し方が変わると、相手の言葉が変わります。
相手の言葉が変わると、世界の見え方が変わります。
本書では「あるある感」たっぷりの事例をもとに、すぐに試したくなるメソッドを紹介。聞き出し力を身につければ、もう言語化の悩みに煩わされることもなくなります。
ぜひ、相手から深い言葉を引き出す「聞き出し力」を紹介します。
■新刊情報■
タイトル：聞き出せる人が、うまくいく。
著者：荒木俊哉
発売日：2026年３月２日
本体価格：1,760円（税込）
ページ数：240ページ
サイズ：四六判ソフト
発行元：祥伝社
■目次■
第１章 すべては「聞く」ことから始まる
第２章 うまく「聞き出す」５つのルール
第３章 相手からより引き出す ４つのシンプル聞き出しメソッド
第４章 ビジネスシーン別 聞き出しのコツ
第５章 「聞き出す」の先にあるものとは
▲試し読みはこちら
自分の思いや考えを
言語化することは大切だ。
でも、自分の頭のなかを
言語化する前に、
「聞き出す力」を使って
まずは相手の頭のなかを
言語化してみる。
そこには、
想像もしなかった
思いや世界が広がっている。
気づけば、自分の思いや考えは
自然とアップデートされていく。
■著者プロフィール■
1980年、宮崎県生まれ。一橋大学卒業後、2005年に株式会社電通に入社。営業局を経てクリエーティブ局へ。その後は、コピーライターとしてさまざまな商品・企業・団体のブランディングに従事。これまでに手掛けたプロジェクトの数は100以上、活動は５大陸20ヶ国以上にのぼる。国家資格キャリアコンサルタントも取得。
主な著書に15万部突破の『瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。』（SBクリエイティブ）、『こうやって頭のなかを言語化する。』（PHP研究所）。