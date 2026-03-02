【2026年春夏】MEN′S BIGI（メンズビギ）が26SSシーズンビジュアルを公開

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するMEN'S BIGI（メンズビギ）は、2026年春夏コレクションのシーズンビジュアルを公開いたしました。ウェスタンのスピリットを起点に、アメリカンワークの実用性、カフェレーサーの機能美、そしてブリティッシュテーラードの品格を融合。「軽やかさ」「リラックス感」「機能性」をキーワードに、構築的なテーラードを現代的に再解釈したコレクションです。

▼WEB LOOK BOOK

https://store.mens-bigi.co.jp/mensbigi/catalog/2026spring

■シーズンコンセプト

品格と自由を纏い、街を軽やかに駆ける

荒野を渡る旅人の自由やタフさを背景に、

今季は 「軽やかさ」「リラックス感」「機能性」 をキーワードに掲げました。

構築的なテーラードを現代的に再解釈し、軽量素材や柔らかなシルエットによって堅さを削ぎ落とすことで、日常に自然に溶け込むバランスへと昇華。クラシックの品格を保ちながら、都市生活に適した快適性を実現しています。

■今シーズンのコラボレーション展開

■Dickies(R)別注

Dickies(R)の人気アーカイブモデル「875」をベースに、MENS BIGIならではの視点で無骨な中にも上品さと洗練を併せ持つ、大人のワークパンツへと再構築。高機能「SMART MERINO」素材で、リラックス感ある爽快な着心地と、都会的きれいめスタイルを実現します。

※3月6日（金）一斉販売予定

https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162FP121/17

■ Pendleton別注

ネイティブ柄をあしらったカーディガンなどを通して、ウェスタンの文化的背景や温もりを表現。

※3月13日（金）一斉販売予定

https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162UTR101/2

■LEE(R)別注

LEEのアイコン的存在でもある「STORM RIDER」と、MEN’S BIGIが得意とする上品さ・都会性・着やすさを軸に再構築。ワークウェア由来の無骨さを抑え、大人の男性が日常的に着用できるバランスへと昇華しています。

https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0161FJM121/

■MEN’S BIGIについて

2026年より新しくなったブランドロゴ

1973年、菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」から始まり、1975年に株式会社メンズ・ビギとして独立。

日本のメンズファッションが本格的に動き出した時代にその先頭を走ってきました。

2025年4月には、ブランドの原点である株式会社ビギと合併。そして、2026年春夏よりブランドロゴを一新。

50周年を経て、これまでの軌跡を引き継ぎながら、新しいステージへと歩みを進めます。

■公式SNS・WEB

▼Official Instagram

https://www.instagram.com/mensbigi_official/

▼ONLINE STORE

https://store.mens-bigi.co.jp/mensbigi