コナミデジタルエンタテインメント前回大会に引き続き「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」のグローバルスポンサーに決定！

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、2026年3月5日（木）から18日（水）にかけて、東京（日本）、サンフアン（プエルトリコ）、ヒューストン（アメリカテキサス州）、マイアミ（アメリカフロリダ州）の世界4都市で開催される「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」のグローバルスポンサーに決定したことをお知らせします。

「WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」は、2006年よりワールド・ベースボール・クラシック・インクが主催する、国・地域別代表チームによる世界最高峰の国際野球大会です。第6回大会となる「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」には、世界各地から20の国と地域が出場し、野球世界一の座をかけた熱戦が繰り広げられます。

コナミデジタルエンタテインメントは、2023年大会に続きグローバルスポンサーとして、世界中の野球ファンが注目する「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」への協賛を通じて、野球の魅力をより多くの人々に届け、スポーツ文化の振興と持続的な発展に貢献していきます。

【コナミデジタルエンタテインメントの野球コンテンツについて】

「パワフルプロ野球」シリーズは1994年に家庭用ゲームとして誕生して以来、30年以上にわたり楽しまれてきた、コナミデジタルエンタテインメントを代表する野球ゲームです。家庭用ゲームのシリーズ累計販売本数は2,630万本(2025年12月末時点)を超え、モバイルゲームの累計ダウンロード数は5,300万ダウンロード(2025年11月時点)を超えています。リアル版プロ野球ゲームである「プロ野球スピリッツ」シリーズは、2004年に家庭用ゲーム第1作『プロ野球スピリッツ2004』を発売して以来、20年以上にわたり多くのプロ野球ファンの皆様に親しまれてきました。さらに2015年からは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』の配信を開始し、累計ダウンロード数は7,000万（2026年2月時点）を突破しています。また2024年10月には、MLB公式モバイルゲームである『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』を配信開始しました。

