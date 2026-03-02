【無料オンライン体験会】採用担当の孤独を終わらせる！実戦ツール使い放題の「採用図書館」見学会を開催決定｜人事図書館

株式会社Trustyyle

人事のためのコミュニティ「人事図書館」を運営する株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区、代表取締役：吉田洋介）は、採用担当者の実務を強力にサポートするコンテンツパッケージ『採用図書館』の提供開始に伴い、無料オンライン体験会を開催します。本イベントは、カスタマイズ可能な「実戦ツール集」の公開や、メンバー向け専用Discordでの相互扶助の活用術を通じて、現場の採用担当者が「明日から使える武器」と「相談できる仲間」を手に入れることを目的としています。

イベント開催の背景と目的

申し込みはこちら :https://peatix.com/search?q=%E3%80%8C%E6%8E%A1%E7%94%A8%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%80%8D

人事図書館の日々の活動を通じて、「採用業務が属人化している」「他社のやり方が分からない」「求人票やスカウトを改善したいが時間も型もない」といった、現場のリアルな悩みが数多く寄せられてきました。そんな採用担当者のリアルな悩みを解決するために、すぐに使えるノウハウを集約したコンテンツ・サービスが「採用図書館」です。

本見学会では、実戦ツール集の中身やコミュニティの活用方法を公開し、採用担当者が一人で抱え込まず、行動を続けられる環境を体感いただくことを目的としています。

採用図書館リリースのお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000353.000085868.html)も併せてご覧ください。

こんな人におすすめ

・採用メンバーの育成や型化に悩む人事責任者の方

・「これでいいのかな…」と不安なひとり人事・はじめて人事の方

・急成長企業で、とにかく打手を増やしたい人事の方

イベントの詳細

当日の内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/358_1_eca54c237cbcaad93db090506d5c1a1b.jpg?v=202603020751 ]

・オープニング＆「採用図書館」とは？

・【実演】即戦力ツール＆活用術の紹介

・【体験】あなたの「欲しい資料」リクエスト会議

・入会案内＆質疑応答

関連するサービスのご紹介

人事図書館では、採用担当者の実務を強力にサポートするお役立ちコンテンツパッケージ「採用図書館」を2026年2月6日(金)より提供開始しました。人事図書館のメンバー（月額会員）であれば、数十本に及ぶ資料やフォーマットが無料で閲覧・ダウンロード可能となります。

現在『【採用図書館】30分無料お試し会』を実施しております。ご関心をお持ちの方は下記リンクよりご都合の良い日程でお気軽にお申し込みください。

▼採用図書館の詳細はこちら

https://hr-library.notion.site/31453f0b674980cc9cebe6c3f6ba557d

▼【採用図書館】30分無料お試し会はこちら

https://timerex.net/s/may31.hempdress_867a/10f4da20/

ファシリテーター紹介

人事図書館 コミュニティマネージャー Mαi

人事歴13年。プロのミュージカル俳優から転身し、Webサービス企業、人事コンサルを経て、DX支援ベンチャーの人事マネージャーを約3年間務める。同社では一人目の採用担当として、6年半で120名を採用。ダイレクトリクルーティングから健康経営まで、幅広い組織課題の解決に取り組んできた。そんな中で、日中は候補者対応に追われ、夜に資料作成という日々を経験。「あの時、こんな場所がほしかった」という想いから、採用担当者のためのオアシス『採用図書館』を立ち上げる。現在はコミュニティマネージャーとして、メンバーの「壁打ち相手」や「実戦ツール制作」に奔走中。

人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と750名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X： https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/