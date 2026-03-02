2026年3月　仙台駅イベント情報！

JR東日本東北総合サービス株式会社

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則）は、ＪＲ仙台駅2階ステンドグラス前等において、様々な催事イベントを開催します。

（１）JR仙台駅2階 ステンドグラス前

１.和菓子まつり

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_1_d9dfa3c6a32b53bb24ac021b84aceb73.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

お茶の井ヶ田

プレミアムずんだ

異人堂

五三焼かすてら

iroHa

iroHa大福

２.SENDAI STATION White Day

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_2_f134c4a53030d4839a8e7bb2384ee24c.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

３.関西フェア

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_3_2e8c0253f376d132aa73525b875703fe.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

和泉屋吉之助

極みとろさば寿司

フレフレボン

濃厚チーズケーキ

stitcee

スティックチーズ

カリクロ

卵カスタード

（２）JR仙台駅2階 ハレまちコート

１.仙台銘菓フェア

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_4_806db2329f329f30d3e548b562b0bb52.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.KANPAI AKIU！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_5_3807c55fccb2b1bc4f9060f176a1e491.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

３.歌舞伎座幕間市

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_6_ba884dc7b4d6c5f5ab170e1fcb86822c.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

（３）JR仙台駅2階 東西自由通路「杜の陽だまりガレリア」催事スペース

１.モンゴルウール販売会

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_7_6ada030aebfb9ed42655965b2051a55c.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.キットカット ポップアップショップ

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_8_8d48de1b32469de0fcb32a39aae09258.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

３.ホワイトデーフェア

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_9_ac23bc9b83d3887509db4878dcad04d4.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

４.【東北新幹線E5デビュー15周年＆ふくしまデスティネーションキャンペーン開幕直前】～E5で行こう！しあわせの風ふくしま～

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_10_0c39a59a6d02c8f8f319c0134dd1296c.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

５.丸森町干し柿販売会

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_11_4255417a6115163e5e10b4feb4eed838.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

６.ふくしまDC開幕直前！カウントダウンフェア

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_12_a81fc461edafe4f2c1ab7f8f48833ba9.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

（４）JR仙台駅3階 みどりの窓口前催事スペース

１.tutee販売会

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_13_704d9928c3d9e9653198752cc2b4fc7a.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.カズノリイケダ販売会

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_14_1203b7d41ea3b97b2e8c93cfcab91fbd.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

（５）JR仙台駅１階 マツモトキヨシ前催事スペース

１.CHICCI販売会

[表15: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_15_bdd9cc1a36739394316071ada4f90c05.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

（６）定例開催

１.七曜星販売会

[表16: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_16_6d7c738eee88b3c8693437dd1e5d60ec.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.野菜畑マルシェ直売会

[表17: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_17_cd628a511ff08cd9ef809e07aef7daa1.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

３.いとう農園販売会

[表18: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/219_18_c13c7932c25f2a92ae4f7c4af5db34ea.jpg?v=202603020751 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01

代表取締役社長：弭間 俊則

事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)



