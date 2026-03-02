【福島県初出店！】ピスタチオスイーツ専門店「PISTA & TOKYO」が3月4日（水）よりうすい百貨店にて、期間限定出店いたします。緑輝くピスタチオの魅力を、専門店より福島県にお届け。
ピスタチオスイーツ専門店「PISTA&TOKYO（ﾋﾟｽﾀ ｱﾝﾄ゛ﾄｰｷｮｰ）」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）は、2026年3月4日(水)～2026年3月14日(土）に福島県郡山市にある、うすい百貨店「スプリングスイーツマルシェwithホワイトデー」にて、期間限定出店いたします。本催事では、ピスタチオ専門店ならではの緑鮮やかなスイーツをご用意いたします
出店概要
■ 出店期間：2026年3月4日(水)～3月14日（土） 10:00-19:00 ※最終日18：00閉場
■ 開催場所：うすい百貨店 1階アトリウム
■住所：福島県郡山市中町１３－１
■ 取扱商品：
・ピスタチオの香ばしさをより引き立てた5層サンド「ピスタチオサンド」
・【数量限定】ローストしたピスタチオを、ピスタチオチョコレートで包み込んだ「ピスタチオ ショコラ」
・ピスタチオが織りなす、なめらかなくちどけ「ピスタチオ ショコラテリーヌ」
・【季節限定】ピスタチオショコラの泉からたちこめる、芳醇なあじわい「ピステーヌ」
こだわりのピスタチオスイーツ
ピスタチオサンド アソート
【一番人気】ピスタチオサンド
彩りよく、2種類のピスタチオサンド。
ピスタチオを練り込んだラングドシャクッキーとピスタチオ風味のチョコレートを5層に重ね合わせた、専門店ならではのスイーツ。2種の味わいを個包装でお持ち運びしやすくご用意しました。
■画像左
商品名：ピスタチオサンド ピスタチオ＆ピスタチオ
価 格：５枚入 1,350円（税込）
■画像右
商品名：ピスタチオサンド ピスタチオ＆フランボワーズ
価格：5枚入 1,350円（税込）
■アソート商品
商品名：ピスタチオサンド アソート
価 格：10枚入 2,484円（税込）
内容：（ピスタチオ&ピスタチオ 5枚、ピスタチオ&フランボワーズ5枚）
ピスタチオ ショコラ
【数量限定】ピスタチオ ショコラ
ピスタチオよりピスタチオ。
カリッと香ばしくローストしたピスタチオを、ピスタチオチョコレートで包み込んだ、美しい宝石のようなピスタチオショコラです。ピスタチオそのものの、濃厚で香り高い美しさを１粒に閉じ込めました。
商品名：ピスタチオ ショコラ
内容量：70g
価 格：1,782円（税込）
ピスタチオ ショコラテリーヌ
ピスタチオ ショコラテリーヌ
ピスタチオが織りなす、なめらかなくちどけ。
ホワイトチョコレートにピスタチオペーストをふんだんに練り込んだなめらかなショコラ。イタリア シチリア島ブロンテ産のピスタチオペーストと2種のピスタチオペーストをブレンドし、立体感のある味わいに。ゆっくりと時間をかけて味わいたくなるスイーツです。
商品名：ピスタチオ ショコラテリーヌ
内容量：1本（200g）
価 格：3,348円（税込）
ピステーヌ
【季節限定】ピステーヌ
ピスタチオショコラの泉からたちこめる、芳醇なあじわい。
ピスタチオケイク生地を高温短時間で表面をカリッと焼き上げ、やわらかいピスタチオチョコレートを流し込み冷やすことで、生地表面がしっとりとなじみチョコレートとの一体感がうまれるスイーツです。
商品名：ピステーヌ
内容量：5個入
価 格：1,620円（税込）
※掲載商品は、売れ行きにより完売している場合がございます。
「PISTA & TOKYO（ピスタ アンド トーキョー）」とは
「PISTA & TOKYO」は、東京に2店舗を展開するピスタチオスイーツ専門店。“ナッツの女王”とも称されるピスタチオの豊かなコクと鮮やかな緑は、お菓子を華やかに彩り、日常のひとときを贅沢に引き立てます。ピスタチオのコク深く芳醇な味わいを存分に感じていただけるスイーツや、素材の組み合わせを楽しめるスイーツを通じて、その魅力を最大限に引き出しています。この類をみない魅惑の味わいを東京から発信し、洗練されたスイーツを通じて「東京土産の新定番」を私たちは目指します。
ブランドサイト URL：https://www.pistaandtokyo.jp/
会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90
創業：1996年4月
資本金：8,000万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。