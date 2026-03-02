新たに生まれ変わる有楽町マルイ2Fシューズ売場に、神戸発のブランド「マーレマーレデイリーマーケット」がオープン！

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fに、日常使い・履き心地にこだわったカジュアルシューズ「マーレマーレデイリーマーケット」がオープンいたします。

■「マーレマーレデイリーマーケット」とは

海と山に囲まれた街、港町神戸で誕生した靴ブランド「mare mare（マーレマーレ）」。

「まるで自然の中を歩いているようなリラックス感」をコンセプトに、毎日の気分やコーディネートに合せて選べる“毎日着替える靴”を展開。幅広・甲高・外反母趾など、足のお悩みに寄り添いながら、やさしい履き心地とおしゃれを両立した一足をお届けします。

■「マーレマーレ」の靴の特徴

靴の専門店である「マーレマーレ」は、大人気スニーカーであるポルカを中心としたゆったりした靴が特徴です。

他店では自分に合う靴が見つからないと悩まれる「幅広さん」「甲高さん」」に大変人気です。

「幅広・甲高さん」以外の細身の足の方にも、「マーレマーレ」のぽっこりデザインを楽しんでいただけるように中敷きなどもご用意しております。

■「マーレマーレ」の商品一例

【有楽町店限定】チュールリボンパンプス

9,900円（税込）

チュール×ドット×リボンの組み合わせが、足元をさりげなく華やかに演出。

カラーはベーシックに抑え、甘くなりすぎず大人っぽくお使いいただけます。

低めのヒールで安定感があり、歩きやすさも兼ね備えた一足です。

防水防滑ウィングチップコンフォート

8,800円（税込）

クラシカルなデザインが魅力のマニッシュシューズ。

上品な佇まいながら、内側ファスナー付きで脱ぎ履きもスムーズです。

生活防水仕様（防水テープ使用）と防滑底で、急な雨の日も安心。

デザイン性と機能性を兼ね備えた、頼れる一足です。

ファブリックストラップパンプス

7,900円（税込）

立体感のあるエンボス加工の花柄が上品な印象を演出するパンプス。

ストラップ付きで安定感があり、歩きやすさも

魅力です。3.5cmのほどよいヒールで式典から普段使いまで幅広く活躍する一足です。

■オープニングキャンペーン

１.6,000円（税込）以上お買い上げで「オリジナル巾着」プレセント

２.エポスカード利用+マーレマーレ公式LINEに新規お友だち登録でお会計から500円オフ

※無くなり次第終了となりますLINEお友だち登録の方法

左記QRコードを読み取り、「友だち追加」ボタンを押してください。

■ショップ概要

ショップ名：「マーレマーレデイリーマーケット」

展開場所：有楽町マルイ 2F

営業時間：11:00～20:00

オープン日：2026年3月3日（火）

▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/