【どんぶり専門店 丼丼亭】旬の海鮮で味わう春の贅沢！季節限定メニューを2026年3月4日(水)より期間限定で提供します。

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)が運営する「どんぶり専門店 丼丼亭」では、2026年3月4日(水)～2026年4月20日(月)までの期間限定で春の季節メニューを提供します。

【ホームページ】https://gourmet-kineya.co.jp/brands/dondontei/

新たな門出に心が弾む「春」

丼丼亭ではこの季節に合わせ、旬の海の幸を味わう期間限定メニューをご用意しました。

「本生鰹丼」は、新鮮な生鰹の濃厚な旨みと香りを存分に堪能できる海鮮丼。旬の鰹ならではの力強い味わいを、そのままお楽しみいただけます。

そして「真鯛と鰹大葉巻き天丼」は、天然真鯛と鰹を丼丼亭自慢の天ぷらに仕立てた贅沢な天丼。

真鯛は揚げることでほのかな甘みと上品な旨みが際立ち、鰹の大葉巻き天は爽やかな香りを添えます。揚げたての軽やかな食感と特製だれ、ご飯が重なり合う、春らしい華やかな味わいに仕上げました。

素材の魅力を引き出した、季節限定の二つの丼。

春の訪れを感じるひとときに、ぜひご賞味ください。

本生鰹丼

単品(赤だし付)：1,080円(税込)

ミニ麺付：1,240円(税込)

レギュラー麺付：1,460円(税込)

真鯛と鰹大葉巻き天丼

単品(赤だし付)：1,180円(税込)

ミニ麺付：1,340円(税込)

レギュラー麺付：1,560円(税込)

金額とメニューは店舗により異なる場合がございます。

詳しくは各店舗にお問い合わせください。

◆どんぶり専門店 丼丼亭について

「どんぶり専門店 丼丼亭」では、こだわりぬいた食材とグルメ杵屋レストランが和食で培ったノウハウを生かした本格的な丼ぶりを、リーズナブルな価格でお召し上がりいただけます。

注文が入ってから丁寧に店内調理されるのはもちろん、こだわりのレシピは50年以上うどんとそばで培った出汁や和食の経験が一杯の丼ぶりにぎっしり詰まっています。代表的な天丼をはじめ、かつ丼・親子丼など10種類以上の丼ぶりメニューをお店で気軽に楽しんでいただけます。ぜひご賞味ください。

【会社概要】

本社所在地：大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号

代表執行役社長：椋本 充士

事業内容： 飲食店の経営を主たる業務とする

設立： 1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)