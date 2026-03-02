スキンケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」が「SAUNA霧宙」と期間限定コラボレーション

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都新宿区、代表取締役：関戸正実、証券コード：9878）は、オリジナルスキンケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」において、サウナ施設「SAUNA霧宙」との期間限定コラボレーションを実施いたしております。

本コラボレーションは現在開催中で2026年3月20日（金）までの期間、同施設内にてhada to

kokoro（肌と心）商品のアメニティ設置および来場者向け特典キャンペーンを展開いたします。

コラボレーション概要

■開催期限

2026年3月20日（金）まで

■開催場所

・SAUNA霧宙

SAUNA霧宙は、完全個室のプライベートサウナ施設です。温度・湿度管理や空間設計にこだわり、心身ともにリラックスできる“ととのい”体験を提供しています。霧に包まれ、癒しに没頭し、さらにサウナに夢中になれる。日常から離れ、自分と向き合う特別な時間を過ごせる点が、多くのサウナファンから支持されています。

実施内容

１. アメニティ設置

期間中、浴室およびパウダールームのアメニティとしてhada to kokoro（肌と心）製品を設置いたします。

サウナ利用後の肌は美容成分がなじみやすい状態になるため、“ととのい”の余韻のまま、スキンケアの使用感や仕上がりを実際に体感していただけます。

設置アイテム：

・オールインワンクリーム化粧水

・とろける生感ボディクリーム

・香るジャムボディスクラブ

発酵由来成分「ガラクトミセス培養液」*1 を配合した製品により、サウナで心身を整えた後の肌をやさしくケアし、“心も肌もととのう”体験を提供いたします。

２. 来場者特典（数量限定）

期間中の来場者に対し、フェイスマスク2種（各7枚入）をオリジナルショッパーにて配布いたします。

・TEATREE WakeUP Mask

・NMF GoodNight Mask

※数量限定。なくなり次第終了となります。

３. SPECIAL GIFT BOX プレゼントキャンペーン

施設内設置アメニティ3種をセットにした「SPECIAL GIFT BOX」が抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。

応募方法：

・hada to kokoro公式Instagramアカウントをフォロー

・施設内設置の応募用QRコードよりエントリー

※応募期間はコラボレーション実施期間中

※非公開アカウントは対象外

■取り組みの背景

近年、サウナ市場は拡大傾向にあり、“ととのう”体験を通じたウェルネス志向が高まっています。本取り組みは、心身を整えるサウナ体験と、肌を整えるスキンケア体験を掛け合わせることで、「きれいの好循環」というブランドコンセプトを体現するリアル接点施策として実施いたします。

当社は今後も、ブランド価値向上および顧客接点の拡大を目的とした体験型施策を強化してまいります。

*1 整肌保湿成分

■hada to kokoro公式サイト：https://hadatokokoro.jp/

■Instagram公式アカウント：hadatokokoro_official

■SAUNA霧中公式サイト：https://sauna-muchu.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セキド

TEL：03-6300-6578

Email：hadatokokoro@sekido.com