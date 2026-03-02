【3年連続】トラベルコが2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「ホテル比較サイト」ランキングで総合1位を獲得！

株式会社オープンドア

株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根 大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」（https://www.tour.ne.jp/）は、オリコン株式会社が2026年3月2日（月）に発表した、2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「ホテル比較サイト」ランキングにおいて、3年連続となる総合1位を獲得いたしました。

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ホテル比較サイト 第1位

本ランキングは、サービスを実際に利用したユーザーを対象に満足度調査を実施し、その結果に基づいて発表されるものです。トラベルコは「ホテル比較サイト」ランキングにおいて、3年連続で総合1位という高い評価をいただきました。

さらに、「サイト・アプリの使いやすさ」「検索のしやすさ」「検索結果の充実さ」「比較のしやすさ」を評価した項目別ランキングにおいても、全項目で3年連続第1位を獲得しています。

「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」の結果詳細

ホテル比較サイトランキング https://life.oricon.co.jp/rank-bargain-hotels-website/

※調査企業：トラベルコ、トリバゴ、トリップアドバイザー、スカイスキャナー等10社

■オリコン顧客満足度(R)ランキングとは

オリコングループは、2006年に実際のサービス利用者のみを対象とした顧客満足度（CS）調査事業を開始。さまざまな業界・サービスのCSデータをランキング形式で提供。オリコンの調査は、特定の企業や個人からの委託ではなく、公正な第三者の視点のもと、オリコンが独自に企画・実施。

https://cs.oricon.co.jp/

トラベルコとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6357/table/254_1_ef927d6ef23fb9c0e3ef6d9a7e04537a.jpg?v=202603020751 ]

トラベルコは、これまでもこれからも「最も安く・最も便利で・最も親切に」をモットーに、皆さまの快適な旅を全力でサポートしてまいります。

旅行比較サイト トラベルコ

Webサイト(https://www.tour.ne.jp/)／iOSアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E6%97%85%E8%A1%8C-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B3-%E6%A0%BC%E5%AE%89%E3%81%A7%E6%B5%B7%E5%A4%96-%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%B8-%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E4%BA%88%E7%B4%84-%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%88%B8/id923916510)／Androidアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.tour.www.travelko.jhotel&hl=ja)

《調査概要》

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ホテル比較サイト

【調査形態】インターネット調査 【調査回答者】1,908人

【調査企業（サービス）数】10 【調査期間】2025/10/17～2025/10/27

【調査対象者】性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国

【条件】過去1年以内に、旅行情報比較サイトで、宿泊施設（1泊以上）の情報を検索・比較した人を対象とする。なお出張等のビジネス目的での利用者も対象。

【定義】複数の旅行予約サイトの商品情報を横断的に検索・比較できる「旅行情報比較サイト」の内、宿泊施設の情報（1泊以上）を取り扱う「ホテル比較サイト」を運営する企業。総合ランキング、及び評価項目別ランキングランクイン条件として、「国内ホテル」、「海外ホテル」どちらの情報も取り扱うサイトを対象とする。なお、国内・海外どちらか１つのみを扱う事業者については、部門別「国内ホテル・海外ホテル」のランクイン対象とする。

※キーワード（検索ワード）に対して、旅行予約サイトの商品情報を横断的に検索し、自社サイト内で結果を一括表示するサイト（メタサーチ型）をホテル比較サイトとする。