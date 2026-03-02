プロディライト、公式Youtubeチャンネルを本格始動！

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、このたび公式Youtubeチャンネルを本格始動したことをお知らせいたします。

■プロディライト公式Youtubeチャンネルについて

プロディライト公式Youtubeチャンネルでは、「短く、わかりやすく」をテーマに、まずは、社員による自社サービスの紹介やIR情報を5分以内の動画で配信していく予定です。

今回は第1弾として、事業企画管理部の社員が登場し、オンプレミスのPBXからクラウドPBX「INNOVERA」へ移行するメリットを紹介する動画を公開いたしました。

初の取り組みのため改善の余地はありますが、今後は撮影・編集の品質も向上しつつ、継続的に発信してまいります。ご視聴とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。

■公開中の動画

INNOVERAサービス説明動画

「電話のDX ～オンプレミスからクラウドへ～1/3」

URL：https://youtu.be/iLMedULwMDQ

プロディライト公式Youtubeチャンネル

URL：https://www.youtube.com/channel/UCofiprpVi5G-Lb6a4ggapyw

■公式Youtubeチャンネルを本格始動する背景について

動画を活用したマーケティングは企業のプロモーション施策において重要度が年々増しており、2026年現在では欠かせない手法となっています。これは、動画がテキストや画像よりも内容を直感的に理解しやすく、専門的な情報であっても分かりやすく伝えられるうえ、エンゲージメントの向上やブランド認知の拡大に大きく貢献できるためです。

また、2025年に当社が実施したご利用者様アンケートでも、クラウドPBXの導入前に不安を感じた点として、通話品質、サービスの可用性や保守性、価格に続いて、使い方・管理、仕組み、サービス内容の分かりづらさが挙げられ、クラウドPBXは専門的な要素が多いため、理解しやすい情報提供が必要とされていることが判明いたしました。

こうした背景から、当社は動画を活用した情報発信を強化することを決定いたしました。

また、今後注力していくIR領域においても、当社の強みや戦略を簡潔に伝える手段として大きな効果が期待できると考えております。

■アンケート要件

調査元：プロディライト

アンケート内容：自社サービス「INNOVERA」とクラウドPBX全般について

調査方法：インターネット調査

対象：「INNOVERA 2.0」をご利用中のユーザー様

調査期間：2025年10月10日（金）～11月9日（日）

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水 ・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588