スリムで持ち歩くのにちょうどいい“飲みきり”サイズ！「サントリー天然水」３７５mlペットボトルが新発売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、「サントリー天然水」３７５mlペットボトルを３月１０日（火）から全国で発売します。

ミネラルウォーター市場は、健康志向や気候の亜熱帯化、備蓄需要など、さまざまな背景から、年代問わずミネラルウォーターの飲用が習慣化され、伸長を続けています。また、１人当たりのミネラルウォーター飲用量も年々高まっています。

「サントリー天然水」は、２０１８年以降、国内清涼飲料市場において年間販売数量が８年連続でＮｏ.１※のブランドです。より幅広い飲用シーンでお楽しみいただくべく、「サントリー天然水」１Ｌは、ご家庭向けの中容量サイズという考え方から、一人でたくさん飲みたい方向けの“パーソナル大容量”という考え方に発想を転換し、２４年に持ち運びやすい胴径・形状へ容器を刷新しました。その結果、２５年実績は対前年約３割増と販売数量が大幅に拡大しています。

※当社調べ

今回、「５５０mlではいつも少し余ってしまう」「ペットボトルは小さいカバンではかさばる」といった声を受け、広がりを見せるパーソナル容器へのニーズに対応するべく、“パーソナルコンパクト”の考え方の下、持ちやすく、カバンに入れても収まりやすいスリムな形状で、飲みきりに適した３７５mlサイズの「サントリー天然水」を発売します。

「サントリー天然水」サイズ比較小さいかばんにもすっきり入る

「サントリー天然水」ブランドは、ミネラルウォーター市場をけん引するブランドとして、お客様や世の中のニーズを捉え、今後も様々な提案を行っていきます。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

サントリー天然水

３７５mlペットボトル・１７０円・２４本・３月１０日（火）

▼発売地域 全国

▼「サントリー天然水」ホームページ

http://suntory.jp/tennensui/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上