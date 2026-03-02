【メタリアル・グループ】元KPMG・デロイトトーマツ 渡辺敬次氏が新CIOに就任

株式会社メタリアル

株式会社メタリアル（本社：東京都千代田区、代表取締役：五石 順一）は、2026年3月1日付で、KPMG、デロイトトーマツ、PwCなどでM&A業務を歴任した渡辺 敬次（わたなべ・たかつぐ）氏が、執行役員CIO（Chief Investment Officer、最高投資責任者）として就任したことをお知らせいたします。

渡辺氏は、PwC、デロイトトーマツ、KPMGなどで、約20年にわたりM&Aおよび戦略コンサルティング業務に従事。M&A戦略策定やビジネスデューデリジェンス、バリュエーション、PMI、企業再生を専門領域とし、大手流通グループ・大手総合電機メーカー・国内大手食品メーカーなど国内産業における幅広い分野での企業変革・企業価値向上に向けたM&Aの実行からPMIに至るまでの豊富な実績を有しています。渡辺氏が持つ変革推進力と実行力は、当社のM&A実行力の強化と中長期的な成長の実現に大きく貢献すると確信しています。

なお、今回の渡辺氏の就任により、今期（2027年2月期）のM&A担当執行役員は、現CIOの高野幸子氏との2名体制（共同CIO）となります。当社は、さらに強化されたM&A推進体制により、当社グループの非連続な事業成長の加速を進めていく方針です。

■メタリアル・グループ 最高投資責任者 渡辺 敬次（わたなべ・たかつぐ）氏コメント：

生成AIから自律型AIへと進化する中、産業競争力の源泉そのものが構造的な変化を迎えつつあります。この重要な局面において、独自の技術資産と、それを裏付ける事業基盤を有する株式会社メタリアルの経営に携わる機会を得られたことを、大変光栄に思います。

五石CEOが掲げる「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」という壮大なミッションと、米倉CAIOによる高い技術的実行力、鎌谷CFOをはじめとするグループ経営陣の多種多様な知見と実績は、当社の中長期的な成長を支える重要な基盤であり、他社との差別化要因であると考えています。

私はこれまで、産業構造の変革や企業の非連続な成長を目的としたM&A・戦略案件に数多く関与してまいりました。今後は、当社の技術優位性と事業戦略を踏まえたM&Aを推進することで、成長機会の獲得と事業ポートフォリオの高度化を図り、企業価値の持続的な向上に貢献してまいります。

■渡辺 敬次（わたなべ・たかつぐ）氏プロフィール：

慶應義塾大学大学院理工学研究科修了後、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社（現 アビームコンサルティング株式会社）および同社戦略立案・M&Aアドバイザリー部門を母体とする株式会社マーバルパートナーズを経て、PwC、デロイト トーマツ、KPMGの各FASにおいて、約20年にわたりM&Aおよび戦略コンサルティング業務に従事。

M&A戦略策定やビジネスデューデリジェンス、バリュエーション、PMI、企業再生を専門領域とし、官民ファンドによる大手流通グループの再生支援や大手総合電機メーカーのMBOにかかるビジネスDD、 国内大手食品メーカーによる飲料大手の完全子会社化に伴うPMI支援など、国内産業における変革の局面において企業価値向上や事業構造改革に関わるプロジェクトを多数経験。2026年3月、株式会社メタリアルに参画。執行役員CIOに就任。

■メタリアル・グループ CFO 鎌谷 賢之 コメント：

前期末より着手した構造改革の成果により営業利益のV字回復を達成し、今後は本格的な成長を加速させていくこの局面において、M&Aの実行からPMIに至るまでの豊富な実績と、大局観と高いコミュニケーション能力を併せ持つ渡辺氏を迎えることができました。渡辺氏の参画により、当社グループのM&A推進がさらに強化され、今後の当社グループの非連続な事業成長の加速を実現させるための基盤が整います。

特に、渡辺氏が過去に手がけた案件は、国内産業における産業構造の変革、企業変革に関わるプロジェクトが多いことが特徴です。急速に進化するAI革命の中で、ダイナミックな変革を迫られている企業が多い中、当社が実行するM&Aによる企業変革を通じて、提携先企業および当社グループの企業価値の向上を目指してまいります。

今後、渡辺氏の参画により強化されたM&A推進体制のもと、新たな成長フェーズに進んでいく当社に是非ご期待ください。

当社は、渡辺氏の参画により、新たな視点・価値観を取り入れ、M&A推進体制の強化やスピード向上を図りながら、今後も非連続な事業成長を加速させてまいります。

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名：株式会社メタリアル

URL：https://www.metareal.jp/

所在地：東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル

代表者：代表取締役 五石 順一

設立：2004年2月

事業内容：業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問い合わせ先：pr@metareal.jp