あの/anoのオフィシャルサイトとオフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」がリニューアルオープン！

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、あの/anoのオフィシャルサイトとオフィシャルファンクラブを2026年3月2日（月）にリニューアルオープンいたしました。



あの/ano

オフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」では、ライブチケットの最速先行受付をはじめ、オンラインコンテンツではあのちゃんを育てるゲーム「あのゲっちゅ」や、プレゼントが抽選でゲットできるWEB抽選会企画「デンマウちゅ～選会」など、ここでしか体験できない様々な特典やコンテンツをお届けします！



また、7月にはファンクラブ限定の弾き語りライブの開催も決定しております。


「CLUB DENTAL MOUSE」会員のチケット受付は後日ご案内いたしますので、ぜひこの機会にご入会ください。


※公演日程やチケットお申し込み方法などの詳細は、追ってご案内いたします。



オフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」


▼会費


年額コース：8,470円（税込）


月額コース：770円（税込）


※クレジットカード決済、各キャリア決済、コンビニ決済（年額コースのみ）に対応



▼コンテンツ内容


【年額限定特典】


オリジナル会員証・入会特典：新規入会者全員に「会員番号」を印字したカードを発行。さらに入会特典もプレゼント。


継続特典：1年ごとの更新時に、継続者限定のスペシャルな特典をお届けします。



【年額・月額共通コンテンツ】


BLOG：ここでしか見られないブログをお届けします。


PHOTO：オフショット写真などをお届けします。


MOVIE：ここでしか見られない限定動画をお届けします。


あのちゃん新聞：不定期で届く、あのちゃんの手作り新聞（デジタル）。


CHAT：会員同士で楽しめるコミュニティの場。


ニャンオェ占い：毎日の運勢を占うオリジナル占い。


デンマウちゅ～選会：不定期開催で限定プレゼントが当たるWEB抽選会。


あのゲっちゅ：ちっちゃい「あのちゃん」を毎日お世話することでいろんな「あのちゃん」に成長する育成ゲーム。


デジタル会員証：会員番号入りのデジタル会員証。


バースデーメッセージ：会員の方の誕生日に届くお祝いメッセージ。





▼プロフィール あの / ano


若い世代の女性を中心に人気を誇る「あの」。2020年9月より「ano」名義での音楽活動を開始し、2022年4月TOY’S FACTORYよりメジャーデビュー。
2022年10月TVアニメ『チェンソーマン』エンディング・テーマに「ちゅ、多様性。」が抜擢。2023年末には日本レコード大賞特別賞を受賞。NHK紅白歌合戦にも出場。
2024年3月映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』主演声優と主題歌を担当。同年4月には映画「推しの子」にもMEMちょ役で出演。音楽活動だけに留まらずタレント、女優、声優、モデルと活動は多岐にわたる。
2025年9月には自身初の日本武道館公演を開催し、2026年3月7日(土)の神奈川・厚木市文化会館での公演を皮切りに、全国9都市を巡る自身初のホールツアー「ano Hall Tour 2026 DUAL DINER」を開催する。




【公演情報】


「ano Hall Tour 2026 DUAL DINER」



【神奈川】


会場：厚木市文化会館　大ホール


日程：2026年3月7日(土)


OPEN 16:00 / START 17:00



【愛知】


会場：Niterra日本特殊陶業市民会館　ビレッジホール


日程：2026年3月14日(土)


OPEN 16:00 / START 17:00



【宮城】


会場：東京エレクトロンホール宮城


日程：2026年3月28日(土)


OPEN 16:00 / START 17:00



【香川】


会場：サンポートホール高松　大ホール


日程：2026年4月4日(土)


OPEN 16:00 / START 17:00



【福岡】


会場：福岡市民ホール　大ホール


日程：2026年4月19日(日)


OPEN 16:00 / START 17:00



【広島】


会場：広島JMSアステールプラザ　大ホール


日程：2026年5月9日(土)


OPEN 16:00 / START 17:00



【新潟】


会場：新潟テルサ


日程：2026年5月16日(土)


OPEN 16:00 / START 17:00



【北海道】


会場：札幌市教育文化会館　大ホール


日程：2026年5月22日(金)


OPEN 17:30 / START 18:30



【大阪】


会場：グランキューブ大阪


日程：2026年5月31日(日)


OPEN 16:00 / START 17:00



CLUB DENTAL MOUSE会員限定 弾き語りライブ


2026年7月開催予定


※公演日程やチケットお申し込み方法などの詳細は、追ってご案内いたします。



