株式会社クオーレが2026年3月2日にコーポレートロゴと各サービスロゴおよびコーポレートサイトをリニューアルし、新たなスタートを切ります
株式会社クオーレ（代表取締役：竹本泰志、本社：愛知県大府市）は、2026年3月2日にコーポレートロゴならびに運営する各サービスのロゴを刷新いたしました。また、これに伴いコーポレートサイト（https://cuore-group.com/）を全面リニューアルいたしました。
■リニューアルの背景
当社は「整理サービスを世の中の"当たり前"にする」をミッションに掲げ、不用品片付け・遺品整理・ゴミ屋敷片付けによりお客様の困りごとを解決しモノのリサイクルを進める整理事業と、お客様の不用になったお品物を買い取り必要な方へ販売することでモノの循環を進めるリユース事業による価値提供に邁進してきました。
2011年の創業から15周年を迎えたこの機に、決意を新たにミッションの達成に向けた新しいステージに進むため、またそのことをステークホルダーの皆様に向けて分かりやすくお伝えするため、ビジュアルアイデンティティのリニューアルを行うことといたしました。
■リニューアル内容１. コーポレートロゴ
株式会社クオーレのコーポレートアイデンティティをより明確に表すため、コーポレートロゴを以下の通りリニューアルいたしました。
新しいロゴのコンセプト
私たちのミッションは「整理サービスを世の中の”当たり前”にする」。それはとりもなおさず、私たちが社会にとってなくてはならない存在になることだと捉えています。
その覚悟と決意を胸に、揺るがない強さと、人と環境への想いを込めたロゴといたしました。
新しいロゴに込められた4つのエレメント
1.揺るがない強さ
力強く安定感のあるフォントを用い、皆様からの信頼を得るに足る、揺るがない強さを表現しています。
2.「CUORE」の中の「RE」
モノのREUSE、REDUCE、RECYCLE、REBIRTHを進め、人のREFRESH、RESTARTを応援するという意思を込め、「RE」を強調しています。
3.つなぐ、つづくを表す「：」
「CUORE（心）」を尽くしてお客様に想いをお返しする、またモノの循環が続くことを表すため、「RE」に続けて「：」を加えています。
4.環境と地球への想い
「RE：」の色とグラデーションにより、環境と地球への想いとともに、私たちのエネルギーと成長を表しています。
■リニューアル内容２. 各サービスロゴ
コーポレートブランドと各サービスブランドのアイデンティティを明確に整理するために、以下の各サービスのロゴ新設とロゴリニューアルを行いました。
・整理サービスブランド「クオーレ」のロゴの新設
・整理サービスブランド「ゴミ屋敷バスター七福神」の「ゴミ屋敷片付け七福神」への改称とロゴリニューアル
・リユースサービスブランド「ウリエル」のロゴリニューアル
■リニューアル内容３. コーポレートサイト
私たちのアイデンティティと情報をステークホルダーの皆様により分かりやすくお伝えできるよう、デザインを一新いたしました。
コーポレートサイトURL：https://cuore-group.com/
なお、コーポレートサイト上に今回のビジュアルアイデンティティリニューアルの全体像をお伝えするための特設ページを設けています。ぜひご参照ください。
コーポレートサイト特設ページURL：https://cuore-group.com/logorenewal
■当社が運営・サービス提供するサービスのWEBサイト
・不用品回収クオーレ東京 https://www.huyouhinkaisyuu-tokyo.com/
・不用品回収クオーレ神奈川 https://www.huyouhinkaisyuu-yokohama.com/
・不用品回収クオーレ千葉 https://www.huyouhinkaisyuu-chiba.com/
・不用品回収クオーレ埼玉 https://www.huyouhinkaisyuu-saitama.com/
・不用品回収クオーレ茨城 https://www.contis-plage.org/
・不用品回収クオーレ栃木 https://www.huyouhinkaisyuu-tochigi.com/
・不用品回収クオーレ群馬 https://www.huyouhinkaisyuu-gunma.com/
・不用品回収クオーレ静岡 https://www.huyouhinkaisyuu-shizuoka.com/
・不用品回収クオーレ名古屋 https://www.huyouhinkaisyuu-nagoya.com/
・不用品回収クオーレ岐阜 https://www.huyouhinkaisyuu-gifu.com/
・不用品回収クオーレ宮城 https://www.huyouhinkaisyuu-miyagi.com/
・不用品回収クオーレ青森 https://www.huyouhinkaisyuu-aomori.com/
・不用品回収クオーレ秋田 https://www.huyouhinkaisyuu-akita.com/
・不用品回収クオーレ岩手 https://www.huyouhinkaisyuu-iwate.com/
・遺品整理クオーレ東京 https://www.ihin-seiri-tokyo.com/
・遺品整理クオーレ神奈川 https://www.ihin-seiri-yokohama.com/
・遺品整理クオーレ千葉 https://www.ihin-seiri-chiba.com/
・遺品整理クオーレ埼玉 https://www.ihin-seiri-saitama.com/
・遺品整理クオーレ茨城 https://www.ihin-seiri-ibaraki.com/
・遺品整理クオーレ栃木 https://www.ihin-seiri-tochigi.com/
・遺品整理クオーレ群馬 https://www.ihin-seiri-gunma.com/
・遺品整理クオーレ静岡 https://www.ihin-seiri-shizuoka.com/
・遺品整理クオーレ名古屋 https://www.ihin-seiri-nagoya.com/
・遺品整理クオーレ岐阜 https://www.ihin-seiri-gifu.com/
・遺品整理クオーレ宮城 https://www.ihin-seiri-miyagi.com/
・遺品整理クオーレ青森 https://www.ihin-seiri-aomori.com/
・遺品整理クオーレ秋田 https://www.ihin-seiri-akita.com/
・遺品整理クオーレ岩手 https://www.ihin-seiri-iwate.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ東京 https://www.gomiyashikikatazuke-tokyo.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ神奈川 https://www.gomiyashikikatazuke-yokohama.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ千葉 https://www.gomiyashikikatazuke-chiba.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ埼玉 https://www.gomiyashikikatazuke-saitama.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ茨城 https://www.gomiyashikikatazuke-ibaraki.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ栃木 https://www.gomiyashikikatazuke-tochigi.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ群馬 https://www.gomiyashikikatazuke-gunma.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ静岡 https://www.gomiyashikikatazuke-shizuoka.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ名古屋 https://www.gomiyashikikatazuke-nagoya.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ岐阜 https://www.gomiyashikikatazuke-gifu.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ宮城 https://www.gomiyashikikatazuke-miyagi.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ青森 https://www.gomiyashikikatazuke-aomori.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ秋田 https://www.gomiyashikikatazuke-akita.com/
・ゴミ屋敷片付けクオーレ岩手 https://www.gomiyashikikatazuke-iwate.com/
・ゴミ屋敷片付け七福神（旧：ゴミ屋敷バスター七福神） https://777fukujin.com/
・不用品回収プログレス（業務提携） https://www.huyouhinkaisyuu-progress.com/
・遺品整理プログレス（業務提携） https://www.ihinseiri-progress.com/
・ゴミ屋敷片付けプログレス（業務提携） https://www.gomiyashikikatazuke-progress.com/
・特殊清掃プログレス（業務提携） https://www.tokusyuseisou-progress.com/
・買取専門店ウリエル https://www.uriel-cuore.co.jp/
■会社概要
社名：株式会社クオーレ
本社所在地：愛知県大府市柊山町8-53-2
代表取締役：竹本泰志
事業内容：不用品片付け、遺品整理・生前整理、ゴミ屋敷清掃、総合リユース
コーポレートサイト：https://cuore-group.com/