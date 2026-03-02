人材紹介サービス「飲食店ドットコムエージェント」を3月より提供開始～先行提供で約60名の採用決定～

株式会社シンクロ・フード

飲食店の出店・開業・運営に役立つサービスをワンストップで提供する「飲食店ドットコム」運営会社、株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保俊、東証プライム市場：3963）は、人材紹介サービス「飲食店ドットコムエージェント」を2026年3月より提供開始しました。

2025年6月からの先行提供で約60名の採用決定（内定承諾）を実現。求人メディアに加え人材紹介サービスを提供することで、採用支援領域を拡張します。今年でサービス開始から20年を迎える「求人飲食店ドットコム」の運営で培った知見を活かし、転職相談型と求人起点型を組み合わせた支援を提供します。

サービス開始の背景

飲食業界では、物価高騰などの経営環境の変化を背景に、採用コストの最適化や確実な人材確保へのニーズが高まっています。こうした状況の中、掲載課金型の求人メディアに加え、採用決定時に費用が発生する成功報酬型の採用手法への関心が高まっています。

また、企業側では「採用活動に十分な工数を割けない」「自社に合う人材をピンポイントで採用したい」といったニーズがある一方、求職者側にも「キャリア相談をしながら転職先を決めたい」という志向が一定数存在しています。

当社はこれまで培ってきた飲食業界向け求人サービスの運営ノウハウを活かし、求人メディアに加えて人材紹介サービスを提供することで、企業・求職者双方への支援をさらに強化します。

「飲食店ドットコムエージェント」とは

「飲食店ドットコムエージェント」は、飲食業界に特化した人材紹介サービスです。個人店・専門店から大手企業まで幅広い求人を取り扱い、専任アドバイザーが求職者の経験や志向に応じて最適な求人を提案します。

また、一般的な転職相談型の支援に加え、採用意欲の高い企業の求人を起点にマッチする人材へ提案するアプローチを組み合わせ、効率的かつ確度の高いマッチングを実現します。

https://job.inshokuten.com/about/agent_service

サービスの特徴

1．個人店から大手企業まで幅広い求人を提供

独自の魅力を持つ個人店・専門店から大手企業まで幅広い求人を取り扱い、求職者の志向やキャリアに応じた選択肢を提供します。

2. 転職相談型×スカウト型のハイブリッド支援

専任アドバイザーによる「転職相談型」のサポートに加え、採用意欲の高い企業の求人や非公開求人を起点に、マッチする人材へ提案する「スカウト型」のアプローチを採用しています。

3. 飲食業界特化の知見を活かしたマッチング

約20年にわたり飲食業界向け求人サービスを運営してきた知見とデータを活用し、企業・求職者双方のニーズに応じたマッチングを支援します。

先行提供での成果

2025年6月より先行提供を開始し、企業・求人を起点としたスカウト型のアプローチを中心に約60名の採用決定（内定承諾）に至りました。

個店から10店舗規模の飲食企業を中心に、海鮮・フレンチ・イタリアン・鉄板焼きなどの専門店や高単価業態をはじめ、大手企業まで幅広い採用支援を実施しています。

サービス利用の流れ

【求職者】

専用Webページから登録後、専任アドバイザーが希望条件やキャリア志向をヒアリングし、適した求人を紹介します。選考から内定までを一貫してサポートします。

【企業】

採用をお考えの企業様は、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。担当者が採用ニーズをヒアリングし、要件に合う人材を紹介します。

▶︎お問合せ先：agent-inshokuten[アットマーク]synchro-food.co.jp

※[アットマーク]を「@」に変換して送信してください。

今後の展望

当社は「飲食店ドットコムエージェント」の本格展開を開始し、求人企業および求職者の獲得を強化してまいります。今後は組織体制の整備やサービス品質の向上を進め、飲食業界における採用支援のさらなる強化を図ります。

また求人メディアと人材紹介を組み合わせた支援体制の構築により、企業・求職者双方にとってより最適なマッチング機会の創出に取り組んでまいります。

株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 大久保 俊

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ ）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/(https://job.inshokuten.com/) ）

・飲食店運営に役立つWEBマガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」（https://www.inshokuten.com/foodist/ ）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/(https://gourmet-baito-chan.com/) )

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/(https://www.tenpodesign.com/) ）

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」（https://naisoh-kenchiku.com/(https://naisoh-kenchiku.com/) ）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/(https://agrijob.jp/) )

・食・農業界特化の新卒情報サイト「食品・農業就活ナビ」（https://agrijob.jp/campus）

