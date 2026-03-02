株式会社ティーケーピー、「株式会社TKP」へ商号変更

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、2026年3月2日開催の取締役会において、商号を「株式会社TKP」とすることを決議しましたのでお知らせいたします。なお、本件は2026年5月29日開催予定の第21回定時株主総会において承認が得られることを条件として、正式に決定される予定です。

■商号変更の理由

従来より多くのステークホルダーの皆様にご認知いただいている企業ロゴと商号の表記を統一することにより、ブランド価値の一層の向上を図るとともに、日本国内のみならず国内外における認知度のさらなる向上に資することを目的として、商号を変更することといたしました。

■新商号

株式会社TKP

（英文表記：TKP Corporation）

■変更予定日

2026年6月1日

※2026年5月29日開催予定の第21回定時株主総会において承認が得られることを前提としております。

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/506_1_9c693539b38a501f65472d426b0eb74b.jpg?v=202603020851 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。