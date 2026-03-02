楽天とタイミー、地域の関係人口創出に向けたパートナーシップを締結

楽天グループ株式会社

URL： https://event.rakuten.co.jp/area/japan/furusatoresidents/?l-id=machiraku_pc_cheering

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）と株式会社タイミー（以下「タイミー」）は、地域における関係人口の創出に取り組むためのパートナーシップを締結しました。



本パートナーシップに基づき、70以上のサービスを有機的に結びつけて形成する独自の「楽天エコシステム（経済圏）」を活用して自治体などと取り組んできた楽天の地域創生のノウハウと、タイミーによるスポットワーク導入支援を通じて蓄積してきた雇用創出ノウハウを活用することで地域の関係人口を拡大するとともに、地域の事業者や宿泊事業者におけるさらなる人材の確保を目指します。なお、本パートナーシップは、政府が創設を目指す「ふるさと住民登録制度」の社会実装を推進するべく楽天が設立した「ふるさと住民応援コンソーシアム」（注）の取り組みの一環です。

これによりユーザーは、楽天が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に開設した、「ふるさと住民登録制度」に関する特設ページ「集まれ！未来のふるさと住民」において、地域ならではの一次産業などにおけるスポットワークに関する魅力や詳細情報を見ることができます。また、同特設ページからタイミーの特集ページに遷移し所定の申し込み等をすることで、実際にスポットワークに就くことが可能になります。地域の事業者や宿泊事業者は、このような取り組みを通じて雇用を確保することが可能になり、ひいては地域経済の活性化につながることを目指しています。

両社は今後も、地域における雇用と関係人口の創出に向けて様々な取り組みを行い、地域産業の更なる成長を支援してまいります。

（注）政府が創設を目指す「ふるさと住民登録制度」の社会実装に向け、楽天が2025年9月に設立し、事務局を務める、企業や自治体などからなる共同事業体です。

https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2025/0912_03.html

■特集ページ「集まれ！未来のふるさと住民」概要

概要： 地域ならではの一次産業などにおけるスポットワークに関する魅力や詳細情報を紹介



