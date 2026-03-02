【JAF広島】親子で楽しく学んで安全意識をアップ！体験型の交通安全イベントを開催します
一般社団法人 日本自動車連盟
運転免許証そっくりの顔写真入りカードを発行します。
- リフレクBOX（反射材効果体験BOX）
暗闇を再現した箱の中を覗いて反射材の効果を体験できます。
- 道路冠水時水圧体験ドア
水深60cm程度の道路冠水時にドアを開ける際の水圧を体験できます。
- VRゴーグル
冠水時のクルマの危険性をリアルに体感できます。
- ペダルカー
冠水時のクルマの危険性をリアルに体感できます。
- 道路冠水時水圧体験ドア
JAF色に彩られたペダルカーで、交通ルールを守りながら走行します。
- 見え方・利き目チェック（協力：メガネの田中チェーン株式会社）
運転に適した見え方かどうかを確認できます。
- 機能カラーレンズ見え方体験（協力：メガネの田中チェーン株式会社）
運転時に特に役立つ機能カラーレンズの見え方を体験できます。
イベントの様子
道路冠水時水圧体験ドア
イベントの詳細はこちら :
https://jaf.link/4qU3iV0
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、3月8日（日）に、ゆめタウン廿日市（広島県廿日市市）にて交通安全イベントを開催します。
このイベントは子どもたちが交通事故に巻き込まれないように、親子で楽しみながら交通安全に関する知識を身につけていただくことを目的としています。
なお、メガネの田中チェーン株式会社にご協力いただき、さまざまなコンテンツを出展いたします。
出展内容- 子ども安全免許証
運転免許証そっくりの顔写真入りカードを発行します。
- リフレクBOX（反射材効果体験BOX）
暗闇を再現した箱の中を覗いて反射材の効果を体験できます。
- 道路冠水時水圧体験ドア
水深60cm程度の道路冠水時にドアを開ける際の水圧を体験できます。
- VRゴーグル
冠水時のクルマの危険性をリアルに体感できます。
- ペダルカー
冠水時のクルマの危険性をリアルに体感できます。
- 道路冠水時水圧体験ドア
JAF色に彩られたペダルカーで、交通ルールを守りながら走行します。
- 見え方・利き目チェック（協力：メガネの田中チェーン株式会社）
運転に適した見え方かどうかを確認できます。
- 機能カラーレンズ見え方体験（協力：メガネの田中チェーン株式会社）
運転時に特に役立つ機能カラーレンズの見え方を体験できます。
イベントの様子
道路冠水時水圧体験ドア
イベント概要
日 時：2026年3月8日（日）10：00～16：00
場 所：ゆめタウン廿日市（広島県廿日市市下平良2-2-1 2Fユニクロ前）
参加費：無料
イベントの詳細はこちら :
https://jaf.link/4qU3iV0