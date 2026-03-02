タイミーと楽天、地域の関係人口創出に向けたパートナーシップを締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川嶺 以下：タイミー）は、楽天グループ株式会社（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：三木谷 浩史、以下：楽天）と地域の関係人口創出に向けたパートナーシップを締結しました。

内容

本パートナーシップでは、タイミーによるスポットワーク導入支援を通じて蓄積してきた雇用創出のノウハウと、70以上のサービスを有機的に結びつけて形成する楽天独自の「楽天エコシステム（経済圏）」を活用して自治体などと取り組んできた地域創生のノウハウを融合させます。これらを通じて、地域の関係人口拡大を図るとともに、地域の事業者や宿泊事業者におけるさらなる人材確保を目指してまいります。

主な取り組み

楽天が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に開設した、「ふるさと住民登録制度」に関する特設ページ「集まれ！未来のふるさと住民」において、地域ならではの一次産業などにおけるスポットワークに関する魅力や詳細情報を見ることができます。また、同特設ページからタイミーの特集ページに遷移し所定の申し込み等をすることで、実際にスポットワークで働くことが可能になります。地域の事業者や宿泊事業者は、このような取り組みを通じて雇用を確保することが可能になり、ひいては地域経済の活性化につながることを目指しています。

■特集ページ「集まれ！未来のふるさと住民」概要

URL： https://event.rakuten.co.jp/area/japan/furusatoresidents/?l-id=machiraku_pc_cheering

概要： 地域ならではの一次産業などにおけるスポットワークに関する魅力や詳細情報を紹介

■タイミーについて

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/