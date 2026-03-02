熊本県宇土市とリユースに関する協定を締結

株式会社ジモティー

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、熊本県宇土市（以下、宇土市）とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。なお、現在当社では全国で284箇所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発及びごみの削減を通して持続的社会の実現に取り組んでおりますが、本取り組みは熊本県内での事例としては3例目となります。

■協定の狙い

宇土市では一般廃棄物処理計画の中で、施策の一つとして「リユース促進」を掲げ、廃棄物の発生量の削減と最終処分場の延命化を図っております。昨今、コロナ禍において在宅時間が長くなるなどの新しい生活様式が広がり、ごみの量が増加していることに課題感を持っており、リユースの更なる促進を目指すべく、当社と協定を締結することとなりました。

■活動内容（2026年3月2日現在※）

宇土市の公式HP、エコライフ計画、ごみ出しカレンダーなどで「捨てずに譲る」という選択肢を住民に啓発し、リユース意識を向上させることによって、ごみの排出を抑制します。

更に、宇土市の公式アカウントをジモティー内に作成し、リユースをはじめとした市の情報をより多くの市民に発信することなどを検討していきます。

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

（参考）リユースに関する連携を行っている自治体

2026年3月2日時点で284箇所の自治体と協定や覚書を締結し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jmty.co.jp/lp/municipality/

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h