【イー・ガーディアン株式会社】BPOの枠を超えたAI導入コンサルティング領域が急拡大

イー・ガーディアン株式会社（https://www.e-guardian.co.jp/ 東京都港区 代表取締役社長：高谷 康久 以下、「イー・ガーディアン」）は、AIをすべての前提として経営・事業を再設計する「第二創業期」を本格的に推進するため、全社横断型の新組織「AI戦略統括部」を2026年3月1日付で新設したことをお知らせいたします。

■新組織「AI戦略統括部」設立の背景

イー・ガーディアンは、インターネットの普及に伴い急速に拡大した投稿監視の需要を起点に、「人が見て、人が判断し、人が守る」という価値を提供し続け、総合ネットセキュリティ企業として東証プライム上場企業へと成長してまいりました。

いま、AI技術の急速な進化が、当社の領域やBPO市場のあり方そのものを構造的に変えようとしています。当社はこの時代を第一創業期に続く「第二創業期」と位置づけ、AIをすべての前提として経営と事業を再設計する方針を打ち出しました。

当社は20年以上にわたり人の判断を価値として蓄積してきた企業です。だからこそ、「AIにできること」に注目が集まる中で、「人がやるべきこと」を再定義し、新たな価値とともに提案できると考えています。人×AIの最適解を自ら実証し、その価値を市場や顧客の皆様に提案していく--それが当社の描く第二創業期の姿であり、AI戦略統括部が担う大きなミッションです。

■ 事業開発・AI技術のプロフェッショナルを招聘

このたび新設した「AI戦略統括部」では、大手企業での事業開発やAIベンチャーでのBPO支援など豊富な実績を持つ山田 喬を統括責任者として招聘しました。本組織では、BPO業務へのAI導入推進、AI技術を活用した新規サービスの創出、顧客企業の社内業務におけるAI導入支援コンサルティングを重点テーマと掲げ、AI領域のプロフェッショナル人材が多数参画のもと、机上の空論ではない“人×AIの最適解”を実証・提案する体制を構築してまいります。

■ AI戦略統括部の役割と重点テーマ

新設した「AI戦略統括部」は、第二創業期を全社横断で推進する組織です。AIを起点とした戦略の立案から現場オペレーションへの実装までを一気通貫で統括し、自社における技術実証と、顧客企業への“人×AIの最適解”の提案を牽引してまいります。

1. BPO業務におけるAI導入の推進

当社が受託するBPO業務において、AI技術を積極的に導入し、業務プロセスの高度化と生産性の向上を推進します。すでに複数の案件において技術検証が進行しており、中には業務運用コスト最大80%の削減を見据えた検証も進んでいます。AI活用による自動化やオペレーションの効率化を通じて、品質を維持・向上させながら、より競争力ある価格でのサービス提供を実現してまいります。すべてのお取引先様に貢献できるご提案と考えておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

2. AI技術を活用した新規サービスの創出

当社が掲げる「人がやるべきことの再定義」を、具体的なサービスとして形にしてまいります。AIと人間の組み合わせによって独自の価値を発揮できる領域を探索し、新たなサービスとして市場に提案いたします。

3. 顧客企業の社内業務におけるAI導入支援

BPOとしてお預かりする業務だけでなく、お客様が自社内で運用されている業務に対するAI導入の設計から実装までを一貫して支援いたします。20年以上にわたる業務オペレーションの設計・運用の知見と、最新のAIプロセスの実践ノウハウを掛け合わせ、お客様の社内業務における最適なAI活用をご提案いたします。

お問い合わせURL：https://www.e-guardian.co.jp/inquiry/service/

【AI戦略統括部 統括責任者 メッセージ】

山田 喬 （やまだ たかし）

AI戦略統括部 統括責任者／シニアディレクター

2014年、株式会社バスキュールに入社。その後、株式会社ディー・エヌ・エーの社長室にて注力事業の戦略策定や事業開発支援を担う。また生成AI技術を用いたアニメ領域での新規事業責任者を歴任。2020年、パーソルイノベーション株式会社コーポレート統括本部副本部長に就任し、新規事業群の統括やM&Aの推進をはじめ、グループ成長戦略における重点施策を担当。JAPAN AI株式会社ではAI BPO事業本部長として大手BPO企業のAI導入を支援。2025年12月にイー・ガーディアン株式会社にて現職に就任。

■メッセージ

AI技術の進化により、あらゆる業務の処理能力はAIが押し上げていく時代に入りました。この変化に対して、「人の介在は残る」と守りに入ることもできます。しかし当社はそうではありません。AIが処理能力を押し上げるからこそ、人の価値を再設計し、世の中に提案していく。それが当社の第二創業期です。



いま、多くの企業が「AIにできること」の提案に力を注いでいます。しかし「人がやるべきこと」を提案できる企業は多くありません。当社は20年以上にわたり、人の力を価値として成長してきた企業です。だからこそ、AIがすべての前提となっていく中で、人がやるべきことが見える。提案できる。そしてお客様もそれを求めてくださっています。

第二創業期は、自らを再設計し、価値の出し方を根本的に変える挑戦です。人×AIの最適解を自ら実証し、その価値を市場とお客様に届けていく。AI戦略統括部はその先頭に立つ組織として、全力で取り組んでまいります。

【イー・ガーディアングループ 概要】

1998年設立。2016年に東証一部上場。2022年に東証プライム市場へ移行。イー・ガーディアンはネットパトロール、カスタマーサポート、デバッグ、脆弱性診断などネットセキュリティに関わるサービスを一気通貫で提供する総合ネットセキュリティ企業です。センターは、提携先を含めてグループで国内8都市海外3都市19拠点の業界最大級の体制を誇ります。昨今はFintech・IoT業界への参入やAI・IT活用によるDX推進、セキュリティ関連サービスの拡充など、時代を捉えるサービス開発に従事し、インターネットの安心・安全を守っております。

■イー・ガーディアン株式会社 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 高谷 康久

所在地 ：東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー8F

設立 ：1998年5月

資本金 ：1,967百万円（2025年9月末日現在）

業務内容 ：ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング/リアルタイム投稿監視/ユーザーサポート/

オンラインゲームカスタマーサポート/コンプライアンス対策・風評・トレンド調査/

コミュニティサイト企画・サイト運営代行・広告審査代行サービス業務/人材派遣業務

URL ：https://www.e-guardian.co.jp/