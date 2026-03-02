株式会社ココナラがSES事業を営む 株式会社フレームキャリアを子会社化

株式会社ココナラ

株式会社ココナラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：鈴木 歩、東証グロース：4176、以下「当社」）は、2026年3月2日付でITエンジニアが顧客企業に常駐し、システム開発、インフラ構築、運用・保守などの技術支援を行う正社員SES事業を展開する株式会社フレームキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八木澤 勇希、以下、「FC社」）の株式を取得し、同社を完全子会社化することとなりました。

FC社は、競争環境が激化するSES業界の中で、創業わずか数年で急成長を遂げた会社です。

今回FC社を子会社化することで、正社員SES領域の事業拡大をよりスピード感をもって実現可能にし、ココナラ経済圏の非連続な成長を目指していきます。

◼️背景と目的

当社グループの中核事業の一つである「ココナラテック」では、これまでITフリーランスのマッチングを中心に展開してきました。

AI活用による開発環境の変化が進む中で、システムの複雑化や肥大化を背景に、企業のニーズは単純な人手不足の解消だけでなく、より本質的な課題解決に向かっています。

当社はこうした市場の変化を捉え、フリーランスエンジニアに加えて当社所属の正社員のエンジニアのマッチングを開始しました。

正社員エンジニアの安定性と、フリーランスエンジニアの即戦力・専門性を柔軟に組み合わせることで今までよりも幅広く課題解決の提案ができるようになり、取引企業からもニーズの手応えを強く得ております。

本グループ参画は、正社員エンジニアの在籍数を増加させるとともに、当社グループが目指すハイブリッドなIT人材提供体制を確固たるものにするための戦略的な決定です。

◼️今後の展望について

本グループ参画により、ITフリーランス領域と正社員エンジニア領域の双方を組み合わせたサービスをより強固とし、日本のIT人材不足という構造的課題に対し、エージェント事業として更なるソリューションを提供してまいります。

加えて、ココナラ経済圏において「解決できない課題をなくす」ことを目指し、独自の提供価値を磨き上げることで、継続的な事業成長と企業価値の向上を実現してまいります。

当社では引き続き、様々なサービスを通じて、企業が人材不足を理由に事業成長を諦めることのない社会はもちろん、個人のスキルが企業の実行力に繋がることで、一人ひとりが「自分のストーリー」を生きていく世の中の確立を目指してまいります。

※詳細については、当社IRページをご確認ください。IRウェブサイト：https://coconala.co.jp/ir/

◼️今回の子会社化について

株式会社ココナラ 代表取締役社長 鈴木 歩

「当社はココナラ経済圏の成長スピードを加速する手段として、素晴らしい実績を持つ会社にグループインしてもらうことを重要な手段として位置づけています。今回、少数精鋭の素晴らしいエンジニアを擁するFC社を迎えられることを心から嬉しく思います。FC社が持つ『優秀な人材を惹きつける採用力と、個の力を最大化する組織力』は、ココナラが正社員エンジニア領域を深く、広くカバーする上での貴重な原動力となります。今回の子会社化は、ココナラが当該領域を含めた、社会を支えるインフラへと進化するための確かな一歩です。」

株式会社フレームキャリア 代表取締役 八木澤 勇希

「エンジニアが主役となり、高い価値を提供できる環境を追求してきた我々にとって、日本最大級のサービスプラットフォームを持つココナラグループへの参画は、大きなシナジーを生み出すものと確信しています。我々の技術力と採用ノウハウを、ココナラの広範な顧客基盤と掛け合わせることで、

これまで以上に大きなインパクトを市場に与えられることに非常にワクワクしています。共に新しい正社員エンジニアのあり方を創っていけることを楽しみにしています。」

【株式会社フレームキャリア】

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609

代表者 ：代表取締役 八木澤 勇希

設立 ：2023年5月

事業内容 ：正社員エンジニア派遣

ウェブサイト：https://framecareer.com/

【株式会社ココナラ】

（グロース市場・コード番号4176）

代表者 ：代表取締役社長CEO 鈴木歩

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20－1 渋谷インフォスタワー6F

事業内容 ：

・知識・スキル・経験を売り買いできる日本最大のスキルマーケット「ココナラスキルマーケット」

・オリジナルのデジタルコンテンツを気軽に出品・購入できる総合マーケットプレイス「ココナラコンテンツマーケット」

・求人や仕事を掲載するだけで、多数のプロから応募が集まる「ココナラ募集」

・ニーズにぴったりのプロ人材に直接アプローチができる「ココナラスカウト」

・一人ひとりにあった弁護士が見つかる検索メディア「ココナラ法律相談」

・即戦力のITフリーランスを最速でご提案「ココナラテック」

・フルリモートのアシスタントに手間な業務をまるっとお任せ「ココナラアシスト」

・業界トップクラスのプロ人材がプロジェクトを推進「ココナラコンサル」

・案件に最適な実名トップクリエイターをご紹介「ココナラプロ」

・成果直結型のプロ集団が事業の課題に応える、チーム型ビジネス支援「ココナラBPO」

グループ会社：株式会社ココナラテック、株式会社みずほココナラ、株式会社フレームキャリア

ウェブサイト：https://coconala.co.jp