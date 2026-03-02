「北九州響灘洋上ウインドファーム」の営業運転開始について

株式会社クラフティア

九電みらいエナジー株式会社、電源開発株式会社、北拓株式会社、西部瓦斯株式会社、株式会社クラフティアが共同出資する事業会社「ひびきウインドエナジー株式会社」を通じて建設を進めてまいりました「北九州響灘洋上ウインドファーム」が、本日3月2日より営業運転を開始いたしました。

本事業は、北九州市が実施した「響灘洋上風力発電施設の設置・運営事業者公募」において、2017年2月に事業実施予定者として選定いただいて以降、調査や準備を進め、2023 年3月より「北九州響灘洋上ウインドファーム」の建設を進めてまいりました。

今後、設備容量9,600kWの大型風車25基、最大出力22万kWの発電所として、20年間にわたり発電事業を行ってまいります。

本発電所は、営業運転開始時点では国内最大の洋上風力発電所になります。

これからも本発電事業を通じて北九州市の「グリーンエネルギーポートひびき」事業に協力していくとともに、「地域と歩む洋上ウインドファーム」を目指し、引き続き地域の皆さまのご理解を得ながら、本発電所を安全かつ安定的に運営してまいります。

なお、竣工式典（記者会見を含む）を4月下旬に予定しています。

■発電所概要

■ウインドファームの全景

■風車サイズのイメージ

■事業会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137972/table/82_1_bc1f7975e5097366f268142b5958307e.jpg?v=202603020851 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137972/table/82_2_fc29c84db0b28965af785e590d3ed6dc.jpg?v=202603020851 ]