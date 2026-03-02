自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「シーラHD」）は、2026年1月14日開催の臨時取締役会において決議しました会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得に係る事項について、下記のとおり取得状 況をお知らせいたします。

自己株式の取得状況

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/98_1_3adef406a11fd496c963861dc7ac0aa5.jpg?v=202603020851 ]

（ご参考）

2026年1月14日開催の取締役会における決議内容[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/98_2_21f1c3ebb9fbd2fb997978ba5605c4ed.jpg?v=202603020851 ]

（注）自己株式には株式会社日本カストディ銀行(信託 E 口)名義の株式給付信託分252,000株を含みます。

上記に基づき取得した自己株式の累計（2026年3月2日時点）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/98_3_4b03a51d7e1ab57c3ccb4f90ba7b3293.jpg?v=202603020851 ]

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

