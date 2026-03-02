【無料ウェビナー開催】「HP反響0から月30件獲得事例！サロン特化の賃貸仲介サイトで大成功　集客の秘訣大公開セミナー」を3月9日（月）に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年3月9日(月)に、「HP反響ゼロから月30件獲得事例！サロン特化の賃貸仲介サイトで大成功 集客の秘訣大公開セミナー」と題した不動産会社向け無料オンラインセミナー（以下、ウェビナー）を開催いたします。

本ウェビナーでは、HPからの反響がほぼ0の状態から月30件の反響獲得につながった事例をもとに、集客の方向性を整理し、成果につなげるための具体的な取り組みについて解説いたします。

また、実際に取り組みを行った不動産会社の株式会社クロスワン様にもご登壇いただく予定です。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260309/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=consul-semina_hp-success_crossone

・HP反響ゼロから月30件規模の集客に至るまでの取り組み

・サロン特化というジャンル戦略で成果を上げた事業モデル

・反響が伸び始めたタイミングで行ったHP改善・運用のポイント

・クロスワン様のパートナー店加盟型ポータルサイトのご紹介

・HP運用から広告運用・SEO・SNSまでを支援する日本情報クリエイトの各種サービスのご紹介

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260309/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=consul-semina_hp-success_crossone

■ウェビナー詳細

タイトル： HP反響0から月30件獲得事例！

サロン特化の賃貸仲介サイトで大成功 集客の秘訣大公開セミナー

開催日：2026年3月9日（月）

開催時間：

1回目：14:00～14:45

2回目：17:00～17:45

※両回とも同一内容、どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。

参加費：無料

会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）

※全国どこからでもご参加可能です。

※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。

誠に恐れ入りますが、大阪府・福岡県・兵庫県・東京都の不動産会社様は本ウェビナーの対象外となります。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260309/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=consul-semina_hp-success_crossone

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260309/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=consul-semina_hp-success_crossone

■WEB集客PROとは

インターネットでお部屋探しをしている方に、貴社物件を見つけやすくする為の機能を豊富に搭載した、「集客」に強い不動産専門のホームページ作成・制作ソフトです。 また、当社の賃貸管理ソフト「賃貸革命」と連動できるので、「賃貸革命」に登録されている物件を簡単にホームページに掲載できます。

詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/wmp3/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=consul-semina_hp-success_crossone詳しい資料はこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/download/wmp3?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=consul-semina_hp-success_crossone

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/