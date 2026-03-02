役員管掌および組織変更に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「シーラHD」）は、取締役会において、下記の通り2026年4月1日付けの役員の管掌および組織体制を決定いたしましたことをお知らせいたします。

役員管掌および組織変更の趣旨

今般、以下の目的の実現に向けて、役員管掌および組織体制を決定いたしました。引続き株主をはじ

めとするステークホルダーのみなさまの期待に応え、グループ全体として更なる企業価値向上に努めて まいります。

役員の管掌領域

組織図

- 経営における意思決定の迅速化- 職務権限の明確化- リスクマネジメントおよびガバナンスの強化取締役の管掌領域[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/99_1_334d2adb93b23fe20135275f5b28ff5a.jpg?v=202603020851 ]執行役員の管掌領域[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/99_2_34ab725a285f155d7a251a18de97f1e5.jpg?v=202603020851 ]

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪