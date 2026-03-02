屋内型遊び場施設 「KIDS PARK X（てん）」、モスライスバーガーを3月13日(金)より館内販売開始

鈴与株式会社

株式会社ｃｏｓａ（所在：静岡市葵区御幸町２０番地 代表取締役： 大井一郎）は、株式会社モスフードサービス（本社：東京都品川区）との取り組みとして、2026年3月13日（金）より、静岡駅北口の子ども向け屋内型遊び場施設「KIDS PARK X（てん）」の館内にて「モスライスバーガー（冷凍商品）」の販売を開始いたします。静岡県内では初の取り組みであり、遊びの時間の中で購入・軽食利用が可能となり、施設内での滞在環境の向上を図ります。

【サービス導入の背景】

KIDS PARK X（てん）では、子どもの成長を支える遊びの環境づくりとともに、ご家族が安心して過ごせる施設運営を大切にしています。未就学のお子さまを連れた外出では、遊びの途中での移動や食事のタイミングに配慮が必要となることから、施設内で無理なく過ごせる環境整備を課題としてきました。これまで館内では飲食物の販売を行っておらず、軽食の購入には別フロアへの移動が必要でしたが、利便性向上を目的に、同一フロアで購入～飲食をご利用いただける体制を整備しました。その一環として、安全・安心な商品づくりを理念とする株式会社モスフードサービス様との取り組みを開始いたします。同フロアでの利用が可能となる利便性と、モスフードサービス様の理念が、KIDS PARK X（てん）の目指す「子育て世代にやさしい施設づくり」と合致したことから、今回の導入に至りました。

販売開始日 ：2026年3月13日（金）

販売商品 ：モスライスバーガー（冷凍商品）

種類：焼肉、豚生姜焼き、きんぴら

販売場所 ：KIDS PARK X（てん）

館内提供形態 ：施設内販売（レンジ調理で館内飲食可能）

■冷凍モスライスバーガー

電子レンジで約３分温めるだけで食べられ、忙 しい日常の中でも手軽に楽しめる商品として支持されています。

なお、本商品はモスバーガー店舗では販売していない仕様の商品となります。

【屋内型遊び場施設『KIDS PARK X（てん）』/運営会社(株)ｃｏｓａについて】

２０２４年１１月に誕生した「KIDS PARK X（てん）」は、鈴与グループである(株)cosaが運営する施設。この施設は静岡駅北口の「M２０（静岡市御幸町２０）」の３階に位置し、０歳～小学生までの子どもたちが思いきり体を動かして遊べる屋内型の遊び場です。親子でゆったりと過ごせる空間づくりを大切にし、遊びを通じて子どもの成長を支える施設として地域の皆さまにご利用いただいています。下層階には飲食店を中心とした複合施設「cosa（コーサ）」、上層階には大学や専門学校、オフィスが入居し、学びとビジネスが交わる場としても注目を集めています。(株)ｃｏｓａはヒト・モノ・コトが交差する場所として、静岡駅北口に新たな賑わいを創出していきます。

所在地：静岡県静岡市葵区御幸町２０番地 M20ビル３F

アクセス ： JR静岡駅北側地下道にて新静岡駅方面へ徒歩５分（地下道H番出口直結）

ウェブサイト ： https://kidspark-x.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/kidspark_x/