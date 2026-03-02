【銀座アスター 本店】100年の伝統技芸で描く、日本の春の中国料理

銀座アスター食品株式会社国産アスパラガスの蟹あんかけ

銀座アスター食品株式会社（本社：東京都中央区、 代表取締役社長：矢谷郁）が運営する銀座アスター本店は、この春、日本各地より届く厳選食材を、100年にわたり磨き続けてきた中国料理の伝統技芸で仕立てた季節限定メニューを展開いたします。

強火で一気に旨みを引き出す炒め、繊細な蒸気で滋味を凝縮する蒸し、素材の個性を際立たせる火入れ。創業以来培ってきた技芸が、日本の海と大地の恵みを至高の一皿へと昇華いたします。

百年目の春にふさわしい、旬の味覚をご堪能いただけます。

【銀座アスター本店 HP】 https://www.ginza-aster.co.jp/shops/01honten/

【銀座アスター100周年特設サイト】https://100th.ginza-aster.co.jp/

◆100周年の節目に、日本の旬と向き合う

1926年創業の銀座アスターは、日本人の味覚に寄り添う中国料理を追求してまいりました。

100周年という節目の春に掲げたテーマは、「日本各地の厳選食材を、中国料理の技芸で描く」こと。

全国の海や山から届く旬の素材を選び抜き、時には現地まで赴き視察を重ねながら、それぞれの持ち味を最大限に引き出す調理法で仕立てます。

素材の良さを尊重しつつ、中国料理ならではの技芸で新たな魅力を引き出す――それが 銀座アスター本店の真髄です。

創業100周年記念メニュー 五島列島のすじあらと季節野菜の炒め物 6,600円（税込）

長崎・五島列島より届く希少価値の高い“すじあら”を、広東料理の王道である強火炒めで仕立てた一皿です。

すじあらは、釣り上げ直後に丁寧な血抜き処理を施すことで、身の透明感と高い熟成品質が保たれる高級魚。上質な白身は、火を入れてもふっくらとした食感と繊細な旨みを感じます。

この上質なすじあらを、広東料理ならではの強い火力で一気に炒め上げる技法を用い、春野菜のうるいと黄ニラとともに塩味を基調に仕上げました。短時間で仕上げることで、魚の旨みを閉じ込めながら、野菜の瑞々しさと香りを際立たせています。

素材の持ち味を最大限に引き出す広東料理の技芸が、日本の海の恵みをより豊かに表現する一皿です。

創業100周年記念メニュー 国産アスパラガスの蟹あんかけ 4,400円（税込）

創業初期より親しまれてきた、銀座アスターの伝統的な一品料理「アスパラガスの蟹あんかけ」。

100周年を迎えるこの春、百年の節目にふさわしく、繊細な技を重ねた新たな一皿へと昇華いたしました。

通常は卵白のみで仕立てる蟹あんに、今回は卵白と生クリームを香りよく炒め合わせ、ふんわりとしたやわらかな口当たりとコクを実現。さらに卵白のあんと合わせることで、よりなめらかな仕上がりに整えました。この蟹と卵白のあんを、みずみずしさと甘やかな香りが際立つ国産アスパラガスにたっぷりとかけてご提供いたします。産地は仕入れの状況により異なりますが、その時々で最良のものを選び抜いております。

みずみずしいアスパラガスの甘さを、なめらかな卵白の蟹あんがやさしく包み込む。受け継いできた伝統に、百年の技芸を重ねた、春限定の逸品です。

日本各地の厳選素材で楽しむ月替わりメニュー 会津桜肉ロースの炙り焼き 4,070円（税込）

日本各地の食材を活かした月替わりメニューもご用意しております。3月は「会津桜肉のロースの炙り焼き」。福島県・会津地方の桜肉（馬肉）は、やわらかく上質な赤身が特徴。脂の旨みを楽しむ熊本産とはまた異なり、繊細で澄んだ味わいが持ち味です。

今回はロース部分を胡麻油で丁寧にマリネし、表面をさっと炙り焼きに。強すぎない火入れで旨みを閉じ込め、しっとりとした食感に仕上げました。

ソースには、鰹の旨みと黒にんにく（発酵にんにく）のコクを合わせた特製ソースを合わせ、赤身の味わいに奥行きを添えています。

4月は「北海道産毛蟹とふかのひれのスープ」、5月は「長野県産鯉の甘酢あんかけ」をご用意いたします。

◆次の百年へ向けて～ヴィーガン料理～

中国には、仏教の戒律に基づき、肉や魚を用いず、野菜やきのこ、大豆製品など植物性素材のみで仕立てる精進料理の伝統があります。

銀座アスターでは、中国各地での研鑽を通じてその技法と精神を学び、2017年よりヴィーガンメニューを展開してまいりました。

次の百年へ向けて、培ってきた伝統技芸を活かし、季節の素材を取り入れた一皿をご用意。

多様な食文化に応えながら、世界中のさまざまなお客様に中国料理の新たな魅力をお届けいたします。

・筍と春野菜の健美蒸しスープ 3,850円（税込）

・葱香る春野菜のあんかけ、揚げジャスミン米とともに 3,300円（税込）

・とろ湯葉と春野菜のうま煮、豆乳仕立て 3,300円（税込）

・柑橘と龍井茶の豆花 2,530円（税込）

柑橘と龍井茶の豆花

【銀座アスター食品株式会社】

昭和元年（1926年）銀座に創業した銀座アスター。以来、中国料理専門店として日本社会に中国食文

化の価値を発信しつづけ、首都圏を中心に32店のレストランと15店のデリカショップを経営しています。昭和後期から現在に至るまで中国各地への現地研修を重ね、原典に学びながら、日本の食材や季節感を生かした独自の料理を提供しています。出店エリアに深く根差した継続的な営業を方針とし、お客様に長くご愛顧いただけるレストランを目指しております。

【銀座アスターHP】https://www.ginza-aster.co.jp/