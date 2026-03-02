しまむらグループアプリを『しまむらパーク』として３月10日（火）に統合リニューアル

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの各事業のアプリを統合し、靴の専門店「ディバロ」を新たに加え、『しまむらパーク』アプリとして統合リニューアルすることをお知らせいたします。

■アプリの統合リニューアル

３/10（火）に、しまむらグループ４事業のアプリを統合し、靴の専門店「ディバロ」を新たに加えた、しまむらグループ公式アプリ『しまむらパーク』としてリニューアルします。これに伴い、会員サービスの内容も変更となります。

●しまむらグループ公式アプリダウンロードはこちら（※３/10（火）ページ更新予定）

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

●今までのアプリについて

・しまむらアプリは、アップデートを行うことで『しまむらパーク』へ移行します。

・アベイル、バースデイ、シャンブルのアプリは、統合リニューアルに伴い

サービスが終了となります。

■会員サービスの変更

１．「ワクワク」から「ポイント」に！

お会計時に会員証を掲示することで貯まる「ワクワク（旧ポイント）」から、「ポイント」に制度が変更となります。

・店舗、オンラインストア購入時の商品購入金額100円（税抜）につき１ポイント付与、または店舗での買物袋回収１枚につき１ポイント付与されます。

※現在の買物袋１枚１円での買い取りは、３/９（月）しまむらグループ各店舗営業時間終了時までとなります。

・100ポイント到達時に店舗・オンラインストアで利用できる100円分の割引クーポン（100ポイント達成クーポン）が発行されます。

※ゲスト会員の場合は対象外となります。会員登録またはログインの上、ご利用ください。

２．「チケット」から「応募券」に！

会員特典に応募するための旧アプリの「チケット」が「応募券」に変更となります。

・100ポイント到達時に発行される100円分の割引クーポン発行のタイミングで、

応募券が 3枚発券されます。

※ゲスト会員の場合は対象外となります。会員登録またはログインの上、ご利用ください。

３．「在庫検索」機能がアップデート

値札に印字されている７桁の品番やバーコードスキャンでの検索だけでなく、カテゴリの絞り込みで近隣店舗の在庫状況を検索できるようになります。

※ゲスト会員の場合は対象外となります。会員登録またはログインの上、ご利用ください。

※位置情報設定をONにしてご利用ください。

■しまむらグループ公式アプリ『しまむらパーク』特設ページ

よくある質問については、こちらをご覧ください。

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/featured/shimamurapark/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■オンラインストアはこちら

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10：00～17：00）