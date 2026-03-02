新井亨の最新刊『年収1億円戦略』3月10日発売決定し、Amazonにて予約販売スタート

株式会社RAVIPA

サブスクD2C総研株式会社の代表取締役社長であり、サブスクD2Cビジネスの第一人者として知られる新井亨の最新刊『年収1億円戦略』が、2026年3月10日に発売されることが決定いたしました。

現在、Amazonにて予約販売を開始しております。

▶ Amazon予約ページ

https://amzn.asia/d/055dq9Oo

■ 本書のポイント

本書は、著者やそのまわりの 年収１億円以上稼ぎ続けている人が大切にしている

【ビジネス思考】【お金】【時間】【人間関係】の習慣術を具体的に解説した１冊です。

『年収１億円戦略』

◎目次 はじめに

第１章 日本は世界一稼ぎやすい国である

人生を変えた「華僑の教え」の衝撃

◎ルームメイトが放ったひと言

◎日本は、なぜ世界一稼ぎやすい国なのか？

◎日本は、チャンスが平等で、ライバルも少なく、アイデアが価値になる国

年収１億円以上を稼ぎ続けている人は、何をしているのか？

◎労働ではなく、「仕組み」と「信用」で稼ぐ

◎「お金持ちは税率が低い」と言われる仕組みの正体──累進課税制度の真相

◎お金持ちとは、仕組みを理解して正しく活用している人

◎「時間」を味方につけて、「お金を働かせる」仕組みをつくる

日本の常識は、もはや世界の非常識

◎会社も国も、あなたの老後を考えていない

◎「貯金＝安全」という神話の崩壊

◎日本の常識が通用しなくなった理由

◎日本人のお金に対する思い込みが、さらに状況を悪くする

サラリーマンでも年収１億円を稼ぎ続ける方法

◎サラリーマンの最大の強みとは？

◎「給料以外の収入の柱」を持つという発想

◎副業の第一歩を踏み出せない人へ

◎副業のファーストステップで、意識すべきこと

多くの人がお金持ちに“ならない”理由

◎ゴールの見えない努力は続かない

◎「１億円の資産構築」をするのには、どれくらいの時間・労力が必要か？

◎具体的にイメージできた未来は、必ず現実に近づけることができる

◎副業で成功する人、失敗する人の違い

◎考えて終わる人、行動できる人

「年収１億円戦略」に必要な３つの力の習慣化を目指そう

◎お金に振り回される人生から、お金を味方につける人生へ

◎特別な才能がなくても、億万長者になれる

第２章 稼ぎ続けられる人の「ビジネス思考」習慣

まず副業（複業）で、小さく始める

◎「完璧さ」より「行動の早さ」

◎小さく、早く行動すれば、失敗しても原資になる──最初の１円が人生を変えるスイッチ

◎成功とは、継続の報酬である

◎１円もらった瞬間からプロである

◎小さく始めて、大きく育てる

新規客獲得以上に、リピーター獲得を大切にする

◎売上と利益が右肩上がりのビジネスは、信頼の上にしか築けない

◎「新規客の獲得」には、「既存客の維持」の５倍コストがかかる

◎リピーターが増えると、利益率が上がるメカニズム

◎リピーター重視の、もう１つの真実

テクニックで売上をつくろうとせずに、自然と売れる仕組みをつくる

◎売上の方程式は、３つの要素のかけ算で決まる

◎売上を構成する「３つの要素」

◎ビジネスを成功させるには、もっとシンプルに考え、実行し続けること

リスクを数値で把握して管理し、「やらないことリスト」をつくる

◎リスクは怖がるものではなく、管理（コントロール）するもの

◎知らないから、不安なだけ、怖いだけ

◎リスクは「数値化」すれば、怖くなくなる

◎１億円稼ぎ続ける人の「リスク」との向き合い方──「やらないことリスト」をつくる

「自分の時間」は、一番大切な資本と複利の力を使う

◎「お金」より「時間」を大切にするという真意

◎お金の余裕、時間の余裕、心の余裕

◎「お金」と「時間」の両方に余裕を持つ方法

◎「時間」を味方につけた人だけが、真の自由を手に入れる

信頼は、「言葉」より「行動と結果」で積み上がる

◎行動し続けるだけで、上位５％に入れる

◎ギブファーストの本質

◎「信頼」という最強ストック資産に必要な３つのこと

◎年収１億円稼ぎ続ける人が心得ている３つの原則

常に「出口戦略」から逆算し、ストック型の収益をつくる

◎そのビジネス、自分が休んでも、収益が入ってくる？

◎「ストック型」という資産

◎「会社の収益」と「個人の資産」を切り分けて考える

◎後継者不足問題の根本原因

成功後は、「横」展開ではなく、「縦」展開も検討する

◎「横展開」の最大の弱点

◎「勝負するステージを上に上げる」という考え方

第３章 稼ぎ続けられる人の「お金」の習慣



なぜ身の丈以上のお金を使わないほうがいいのか？

◎「頑張った自分へのご褒美」という麻薬

◎「見栄の連鎖」にハマる人

◎お金は「使う力」より「増やす知恵」で差がつく

◎将来の「自由な時間」と「安心」を買う

固定費はできるだけ最小化

◎固定費はプレッシャーを生み、変動費は柔軟性を生む

◎固定費を増やしてしまう原因

◎「固定費を減らす」の真意

成長のコスト戦略は、「削る」のではなく、「最適化」

◎間違いだらけの「コストカット」に対する考え方

◎良いコストカット、悪いコストカットの違い

◎コストカットで浮いた時間・お金をどう使う？

「自分のお金」だけでなく、「他人資本」を活用する

◎「真の富裕層」と「成金」の違い

◎「お金を持つ人」以上に、「お金に信頼される人」になれ──「信用スコア」の重要性

◎富は「資本の大きさ」ではなく、「信用の深さ」で決まる

なぜ90％以上の社長は、お金を借りることができないのか？

◎信用とお金、どっちが先か？

◎「節税」は、金融機関の信用を落とす!?

◎金融機関が評価するポイント

◎節税は、短期的に手元に残るが、長期的には損をする

◎多くの経営者が気づいていないこと

節約よりも「収入を増やす方法」に集中する ◎お金を増やす３つの方法

◎金額の大きさは関係なく、「継続的な収益を生む」仕組みをつくる

◎収益の一部を必ず再投資するメリット

◎真の富裕層が活用している、お金を増やすための３本柱

借金は「攻めの投資」にだけ使う ◎借金は恐れるものではなく、増やすための加速装置

◎サラリーマンのための不動産投資講座

◎不動産投資の資産拡大スピードを爆上がりさせる秘策

◎富裕層たちの基本戦略

「お金は感謝の対価である」という認識を本気で持つ

◎お金に対するイメージギャップ

◎お金に刻まれているのは、「ありがとう」の数

◎稼ぎ続ける人は、感謝され続けられている人

◎株・不動産・債券も、すべて「感謝の対価」

時間こそ、最も価値ある資産である

◎今の年収に３００万円プラスするには、何をすればいいか？

◎サラリーマンが持っている最大の武器を維持し、活用せよ

◎本当の「安定」は、どうすれば確保できるか？

第４章 稼ぎ続けられる人の「時間」の習慣

収益につながる行動だけに集中してリソースを割く

◎なぜ時間の使い方が、収入の差をつくるのか？

◎知識の差が、富の差をつくる

◎「時間の使い方」を変えるコツ

時間は有限だから、「スピード経営」を意識する

◎「節税」より「スピード」に焦点を当てよ

◎節税目的の投資は、結局、大きなものを失う

◎「節税」を意識すると、成長が鈍化する

◎健全な経営とは？ 真のスピード経営とは？

時間が増える人、時間がない人の違いは、現場への信頼度

◎完璧主義ではなく、現場を信頼するための「共有」

◎現場を信頼して任せる人は、どうやっているのか？

◎真の優れた経営者がやっている現場への信頼力とは？

「余白の時間」をあえてつくる

◎「時間がない」と言う人の真実

◎考える時間、余白を意識的に確保する

◎「やること」「こなすこと」で時間を埋めて安心していないか？



「お金」と「時間」を複利で増やす人生設計をする

◎「複利の力」を理解している人と、甘く見ている人の劇的な差

◎「子供にお金に悩んでほしくない」と思ったら、これで安心

◎複利の効力を知っている人は、こうして最大化する

◎投資を早く始めたほうがいい理由

◎なぜインデックス投資が優れているのか？

チャンスは、「準備している人」の前にしか現れない

◎「チャンスをつかめる人」の真実

◎チャンスをつかむための「準備」のコツ

◎チャンスをつかむ人とつかめない人の最大の違い

◎「知識の差が、チャンスの差を生む」という事実

習慣が人生をつくり、続ける人が最終的にすべてを手に入れる

◎「付き合う人で年収が決まる」の真相

◎実体験から語る、環境を変える効用

◎環境を変えない限り、変われない理由

◎人生を変える唯一の習慣「続ける」

知識と経験を「資産」に変える「時間の再利用法」

◎学んだことをお金に換える

◎「貧乏は遺伝する」の真意

◎なぜ富裕層は、有料情報にお金を払うのか？

◎学びは「資産化」してこそ意味がある

◎経済格差は、知識格差であり、行動格差である

健康なくして、自由も富も続かない

◎健康は、稼ぐためのエンジン

◎健康は「時間を増やす最強の投資」である

◎「お金」と「健康」の深い関係

◎健康は維持ではなく、手に入れるもの

「時間×仕組み」で、10年後の理想から逆算して生きる

◎未来から現在を見る

◎「時間を使って複利経営」という考え方

◎成功者が持つ10年後のイメージ力とは？

◎株式・不動産投資でも「逆算思考」

◎「出口戦略」から考えると、選択が明確になる

◎今日１日をどう使うかで、10 年後の結果が決まる

第５章 稼ぎ続けられる人の「人間関係」の習慣 価値ある出会いを見極め、意味のない人脈づくりをやめる

◎「人数」より「質」で、人生は変わる

◎「名刺の数」より「信頼の深さ」が人生を決める理由

◎「仕事をもらえるか」より「何を相手に与えられるか」で考える

◎意味のない「人脈づくり」は、コストでしかない

先に「与える人」だけが、チャンスを引き寄せる

◎長期的に仕事を生み出す最強の戦略

◎ギブファーストの営業は、なぜ最強なのか？

◎今は与えることが「差別化」になる時代に

◎ギブファーストの実例

◎「ギブしすぎて損をする」ことはない



「競争」より「協業」を選び、「共創」でスピード成長を実現する

◎自前主義が中小企業のスピードを遅らせる

◎時代の主流は、「敵を減らし、味方を増やす」経営

◎大企業がＭ＆Ａで強くなる理由、中小企業が協業で伸びる理由

◎協業が「信頼」を育て、「信頼」がさらにチャンスを呼ぶ

仲間・社員・取引先を「家族」として大切にする

◎社長にベクトルが向く会社は成長しない、続かない

◎「信頼と感謝」の循環をつくる

◎稼ぎ続けられる富裕層ほど、仲間を大切にする

◎仲間の笑顔が信頼と成長を両立させる

◎稼ぎ続ける社長がやっている社長としての役割とは？

自分の弱みを開示し、人間味で信頼を得る

◎「弱み」を見せられる人こそ、強い人であり、信頼される

◎「自己開示」こそ、信頼関係のスタートライン

◎弱みを見せると、ビジネスチャンスが広がる

◎誠実な人が、長期的に稼ぎ続ける理由

◎人は「完璧」より「人間味」に惹かれる

「他人の成功を喜べる人」だけが、本物の信頼と富を得る

◎成功を喜べる人に、チャンスは集まる

◎社員や仲間の成功を心から祝福できるか？

◎「自分の成功をまわりにもシェアする」という発想

◎なぜ「他人の成功を喜べる人」が成功するのか？

◎「嫉妬を感謝に変える」視点を持つ方法

おわりに――「お金の不安から自由になる」という最高の人生へ

■こんな人に読んでほしい

◎年収を1億円以上にしたい人

◎キャリアアップを目指すビジネスパーソン

◎起業を考えている人

◎起業してから中長期で成功したい人

◎起業したもののうまくいっていない人 ◎自己啓発書を好む、意識の高い一般読者

著者プロフィール

新井 亨（あらい・とおる）新井 亨（あらい・とおる）

サブスクD2C総研株式会社代表取締役。ARAIインベストメント代表、株式会社Telemarketing One代表取締役。株式会社RAVIPA代表取締役社長。英国ウェールズ大MBA卒業。年商1000億の企業のサポートも行なうサブスク業界の第一人者。中国・北京へ留学し、現地で富裕層向け美容室事業、貿易事業、不動産事業など複数事業を成功へ導く。2024年には東京証券取引所へ新規上場を果たす。サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。本書共著者の鄭剣豪氏と日本AIロボット株式会社を創業し、日本一のサブスクを決めるサブスク大賞2024にて「AIロボットのサブスク」が特別賞を受賞。

医療法人理事に就任し、「新宿クリニック」「新宿消化器内科クリニック」「表参道総合クリニック」「クロト薬局」の経営もしている。国内外の華僑ビジネスにも深く精通しており、「華僑経営オンラインスクール」の塾長もしている。

鄭 剣豪（てい・けんごう）鄭 剣豪（てい・けんごう）

中国人実業家。剣豪集団株式会社会長。一般社団法人日本中国商会（JCCC）会長。日本寧波商会会長。中国寧波市生まれ。神戸大学法学修士。北京大学光華管理学院EMBA。アジア貿易、投資ファンド運営、企業M&A、工業団地開発、文化交流事業、不動産開発管理など多岐に事業を行ない、寧波、香港、北京、東京、大阪、北九州など各地に法人を運営。2014年、に神戸にあるP&Gジャパンの30階建ての本社ビルを買収したことは日本でも大きな話題となった。経営者として活躍するほか、20年間以上日中友好交流活動に力を入れ、両国のマスコミを通じ、日中友好論者として積極的に活動を展開している。

年収1億円戦略

書名：年収1億円戦略

著者：新井亨

発売日：2026年3月10日

販売：Amazonほか全国書店

予約ページ：https://amzn.asia/d/055dq9Oo

■会社概要

サブスクD2C総研株式会社

東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

https://subsc-d2c.com/

サブスクD2C総研株式会社は株式会社RAVIPA100％出資会社です

■親会社情報

証券コード：5893

所在地：〒171 ~0014 東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

代表者：代表取締役社長 新井亨

設立：2017年12月1日

事業内容：サブスクリクション型通販事業

コールセンター事業

コンサルティング事業

監査法人：コスモス監査法人

金融機関：三井住友銀行

武蔵野銀行

東日本銀行