ＦＵＪＩ、在宅介護を支える移乗サポートロボットの最新モデル「Hug L1-02」2026年3月末より受注開始

株式会社ＦＵＪＩ

株式会社ＦＵＪＩ(本社：愛知県知立市、代表取締役社長：五十棲 丈二、以下 「ＦＵＪＩ」)は、在宅介護および介護施設における排泄介助・更衣介助の移乗支援に活用可能な移乗サポートロボットを開発・販売しております。「Hug」シリーズは、前方支援型で固定具を必要とせず、ご利用者の残存機能を活かした移乗支援を可能にするロボットとして、2016年に販売を開始しました。以降、施設向けに加え、在宅介護に適したL1モデルを在宅向け移乗支援ロボットとして先駆けて市場投入してまいりました。

このたび、在宅モデルの機能を向上させた「Hug L1-02」を開発し、2026年3月末より受注を開始いたします。

在宅向けの最新モデル「Hug L1-02」の進化

■開発の背景

高齢化の進展に伴い、介護負担の軽減が重要性を増しています。ＦＵＪＩでは、これまで移乗サポートロボット「Hug」シリーズを開発し、累計で約5,500台を販売。介護現場の移乗負担、特に介護者の腰痛軽減に貢献してきました。とりわけ、在宅モデル「Hug L1-01」は、老々介護が進む在宅介護における大きな課題となっている「排泄介助」を支援するロボットとして、介護保険を活用したレンタル利用が広がっております。

今回発売する「Hug L1-02」は、2018年4月に発売したL1-01の後継機となる進化モデルで、これまでお客様から寄せられた声を反映しながら開発を進めてきました。

■製品の特長

【FUJI開発】在宅向け最新モデル 「Hug L1-02」

（１）立ち上がり速度が向上し、移乗時間を短縮

（２）脱着式バッテリーを採用し、従来比約2倍のバッテリー寿命を実現

（３）在宅利用に適したサイズはL1-01を踏襲し、だれでも簡単に操作可能。

（４）安定した立位姿勢を保持し、排泄介助・更衣介助をサポート

モデル名：Hug L1-02

定価：103万円（非課税）

寸法：全長880×全幅550×全高850 ～ 1200mm

重量：30kg

介護保険レンタル対象

■今後の展開

「Hug L1-02」は、2026年度は400台、2027年度は600台の出荷を目指します。また、4月15日～17日に開催される「バリアフリー展（インテックス大阪）」に出展し、本製品を初公開するとともに、実演デモを実施予定です。

介護人材不足や老々介護の増加が社会課題となる中、ＦＵＪＩは移乗介助の負担軽減に取り組む移乗サポートロボットのパイオニアとして、利用者とともに製品改良を重ね、在宅介護を支えるロボットの進化を加速してまいります。

FUJI出展概要

出展先： 第32回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展

バリアフリー2026

会期： 2026年4月15日（水）～17日（金）10：00～16：30

※最終日17日（金）は16:00まで

会場： インテックス大阪

公式サイト： https://www.tvoe.co.jp/bmk/

FUJIブース： 4号館 4-209

■会社概要

会社名 ： 株式会社ＦＵＪＩ

代表者 ： 代表取締役社長 五十棲 丈二

所在地 ： 〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19

設立 ： 1959年4月

事業内容： 電子部品実装ロボットならびに工作機械の開発、製造、販売

資本金 ： 5,878百万円

FUJI公式HP ： https://www.fuji.co.jp/

Hug公式HP ： https://hug.fuji.co.jp/

■本件に関するお問合せ

ロボットソリューション事業本部

新規事業部Ｈｕｇプロジェクト 【担当】山崎

TEL： 0566-55-8800 Email: hug@fuji.co.jp