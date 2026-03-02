今週末開催！2026年3月７日～８日第3回芋フェス！ＩＮ浜松城公園出店者決定

東海地方を中心に延べ40万人以上を集めているフードイベント芋フェス！の最新開催である、2026年3月７日～８日第3回芋フェス！ＩＮ浜松城公園の出店者が発表された。全部で1７店舗での開催となる。注目は焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界で初めて受賞した店舗と2025年12月に発表された芋フェス！大賞受賞の店舗が中心となる。



出店者は以下の通り。



1　るいいだKITCHEN　モンドセレクション金賞受賞！モンドセレクションにおいて焼き芋として世界初受賞　芋フェス！大賞最優秀賞　大賞


焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています




2　oimodo　　芋フェス大賞スイーツ部門　　銀賞


年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。
皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!
【おいもタルト】
静岡にある人気ケーキショップとらや&カフェさんとのコラボ商品。
サクサクのタルト生地の上にはoimodoの焼き芋がゴロゴロのっています。個包装になっていますので、お土産にもピッタリの商品です。




3　えんむすび　芋フェス！大賞　優秀賞　　金賞


“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！




4 IMOBAKKA　優秀賞　　銀賞　IMOBAKKA


さつまいも好き注目！全国のさつまいもイベントで行列のできる芋けんぴ専門店のIMOBAKKAです。IMOBAKKA名物の太さが特徴のやわらか芋けんぴは、芋本来の甘さが存分に感じられる芋けんぴ。さらに、ほんのり天然藻塩がアクセント！
気の遠くなるような、ひとつひとつ手切りしたポリポリの細い芋けんぴとチップスがミックスされた、ごちゃまぜミックスは埼玉県川口市の本店まで北は秋田から南は和歌山まで買いにくるお客さんがいるほどに人気商品。
１ヶ月保存可能なので、誰かへのお土産にも防災時の非常食にも使える人気ナンバーワン商品です！




5　Joiecrep　芋フェス！大賞　スイーツ部門　大賞


【さつまいものブリュレ】　


紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの


ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです





６ほっこり芋　スイーツ部門　金賞　


クリームチーズとお芋の滑らかな口当たりとクッキー生地がアクセントになり3層仕立ての贅沢ケーキです。2025さつまいも博で「おみやげ」部門2会期連続1位を取った商品です。




７　DINER すぎ　芋フェス！大賞　審査員特別賞


さつまいもチップス。フライドポテト、もつ煮


何を食べても美味い店です。



８　レカント


三島市名物のみしまコロッケとブラジルの家庭料理をコラボレーションしたブラジル風みしまコロッケを是非ご賞味ください




９　ジェームスポテト


フライドポテト専門店のジェームスポテトです。


こだわりのポテトを揚げたてにてご用意させていただきます。


チーズ好きにはたまらない濃厚なチェダーチーズをトッピングもオススメです。



10　神奈川県あっぱれＯＩＭＯＮ


石川県　伝統加賀野菜である五郎島金時をはじめ、
甘くなった紫芋→ふくむらさき　など入手しにくい物から　べにはるか、シルクスイートの定番モノまでを
じーっくり石焼きにこだわり昔ながらの製法で時間を掛けて焼いております。




1１　はらペコkitchen


おいもここは「まちを彩る焼き芋屋さん」をコンセプトにしている焼き芋専門店です。当店は幅広い年齢層の方々にお越しいただき、焼き芋はもちろん、素材を活かしたスイーツなど、さまざまな商品を提供させて頂いております。




１２　ＡＭＲＫＥＢＡＢ


ケバブ



１３ココペリ


イイダコを丸ごと使ったタコ焼きがおすすめです。




１４　DAIKUCOFFEE


大工が作るこだわりコーヒーです




１５ＧＳＹ


焼きそば・牛串・肉巻き　鉄板焼きの屋台です。




1６太陽


チョコバナナ・さつま芋スイーツ


１７　ＨＣＣ　たこでん


たこ焼き



なお入場料は無料です。








イベント概要



イベント名：第3回芋フェス！ＩＮ浜松城　浜松城横葵広場



開催日時　：2026年3月7日(土)10:00～16:00



　　　　　　　　　3月8日(日)10:00～16：00小雨決行



開催場所　：〒430-0946 浜松市中央区元城町102-1　旧元城小学校跡地



アクセス　：バス：遠鉄バス「浜松城公園入口」または「市役所南」下車
電車：遠州鉄道「遠州病院駅」より約800メートル





参加費／チケット料金：無料





URL　　　 ：第3回芋フェス！ＩＮ浜松城　浜松城横葵広場



　　　　　　 https://www.imo-fes.com/



　　　　　　 Instagram



　　　　　　 https://www.instagram.com/imofesruiida/