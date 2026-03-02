【飛騨高山・岐阜県高山市】ゴールデンウィークに新穂高ロープウェイにて地域最大級のアウトドアイベント「ヒダアウトドアフリーク #06」開催！

高山市

5月3日(日)・4日(月・祝)、新穂高ロープウェイしらかば平駅（高山市奥飛騨温泉郷神坂）周辺にてアウトドアイベント「ヒダ アウトドアフリーク #06」が開催決定！新緑香る新穂高の地で、広く奥深いアウトドアの魅力を体感してみませんか？

同イベントは「アウトドアの多様な楽しみ方・魅力発信」を目的とし、キャンプや釣りといった定番アウトドアに加え、クライミングや地衣類、薬草、ジビエといったマニアックなアウトドアの楽しみ方を提供しています。今回で6度目の開催となり、昨年4月に同会場にて開催された際には約2000名の来場者が訪れ多くの反響を呼びました。

企画リーダーの竹本純さんは「イベントも6回目の開催となり、多くの方に認知されてきた手応えを感じる。観光客の方はもちろん、普段新穂高に訪れることのない地元の方も、新穂高の魅力とともにアウトドアの多様な楽しみ方を味わっていただきたい」と話します。

3つのエリアで展開する多様なアウトドア体験

今回は広大な新穂高のフィールドを活用するべく、特色ある3つのエリアを開設。主にしらかば平駅周辺がイベント会場となり、ショッピングをメインに楽しめる「ストリートエリア」、グルメやリラックスのできる体験ができる「チルアウトエリア」、森の中で奥深き体験ができる「フォレストエリア」と3つのエリアで様々な体験を楽しむことができます。

6つのテーマが織りなす各種体験やワークショップ

多様なアウトドアを体験するコンテンツとして、クライミング、広葉樹、地衣類、木工、カフェと読書、火のある暮らし、ジビエ、薬草と8つのテーマに添い、多様なアウトドアの魅力発信と体験アトラクションを設営予定です。

アウトドアギアやオリジナルグッズの販売も！

また、会場では、イベントをより楽しむための販売・体験・PRブースの設営も。地元の事業者を中心に13店舗が出店予定です。アウトドアギアをはじめ、クラフト雑貨、似顔絵の体験ブース、ワークショップなどが出店予定です。また、当イベント限定のステッカーやポストカードなども販売も。

絶品グルメも盛りだくさん！

さらに、当日は飲食店も多数出店が決定しました。こちらも地元の事業者を中心に飲食店が10店が出店予定です。 フランクフルト、クレープ、カレー、ハンバーガー、コーヒーといった定番のマルシェグルメから、発酵料理、ジビエ料理といった普段はなかなか味わえないグルメも味わうことができます。

イベント詳細情報

イベント名： ヒダアウトドアフリーク#06

開催日時： 2026年5月3日（日）10:00～16:00

2026年5月4日（月・祝）9:00～15:00

※小雨決行

会場： 新穂高ロープウェイしらかば平駅周辺（岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂）

入場料： 無料

主催： HIDA OUTDOOR FREAKS（地元アウトドア愛好家による市民活動団体）

公式サイト： https://hidaoutdoorfreak.somel.jp/hof06/

共催： 新穂高ロープウェイ

後援： 高山市

【本件に関するお問い合わせ】

高山市役所 協働推進課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町２丁目18番地

電話：0577-35-3412

メールアドレス：kyoudou@city.takayama.lg.jp

【イベントに関するお問い合わせ】

creative studio somel

住所：〒509-4262 飛騨市古川町中野575

電話：080-3660-7124

メールアドレス：info@somel.jp