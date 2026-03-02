中古iPhone・スマホ買取サービス「iPhone買取市場」がTOPページの買取価格表UI/UXを大幅リニューアル

iput株式会社

iPhone・中古スマートフォン買取情報メディア「iPhone買取市場」（https://iphonekaitori.jp）は2026年2月、サイトのUI/UXを全面リニューアルしました。最大の特徴は買取実績・価格データの「毎日更新」体制への移行です。中古iPhone市場では相場が日々変動するなか、常に最新の情報を提供することでユーザーの意思決定を支援します。あわせて、価格表の視認性向上と、価格確認からその場で仮査定申し込みができるCVボタンの設置も実施しました。

■ 1. リニューアルの背景--「情報の鮮度」が売却判断を左右する時代へ

中古スマートフォンの買取相場は、新機種の発売・円相場の変動・海外市場の動向など複数の要因によって日々変動します。にもかかわらず、多くの買取情報サイトでは価格データの更新が週次・月次にとどまっており、ユーザーが「今いくらで売れるか」を正確に把握できない状況が続いていました。

iPhone買取市場が実施したユーザーヒアリングでは、「掲載価格が古いと感じることがある」「価格を調べてから申し込みまでの手順が多い」「どの機種がいくらで売れるか一目でわかりにくい」という声が多く寄せられました。これらの課題に応えるため、情報鮮度・視認性・申し込みの利便性を一挙に改善するUI/UXリニューアルを実施しました。

■ 2. 主な改善点

１. 他社比較表から自社買取価格表にリニューアル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49934/table/44_1_089483f00134f13c670f7ae05728beb9.jpg?v=202603030151 ]

リニューアル前は、多くの業者との価格比較表をメインとしたUIになっており、結局何円で買い取れるのかが分かりづらいという課題がありました。縦横の比較が直感的に行えるため、自分の端末がいくらで売れるかをひと目で把握できるようになっています。また、価格表の直下に仮査定申し込みボタンを配置。価格を確認したその流れで即座に申し込みができるようになり、離脱率の低減と申し込みまでのステップ削減を実現しています。

２. 買取実績・価格データを毎日更新--業界最高水準の情報鮮度を実現

今回のリニューアルの核心となる改善点です。買取相場は新機種の発表・為替・海外需要の変化などにより日々変動しますが、多くの競合サービスでは更新頻度が週次・月次にとどまっています。

iPhone買取市場では、買取実績データおよび価格表を毎日更新する運用体制に完全移行しました。ユーザーは常に「今日の相場」に基づいた情報で売却判断ができるようになり、「掲載価格と実際の査定額が違う」といった不信感の解消にもつながります。情報の鮮度と透明性を担保することで、ユーザーが安心して利用できるプラットフォームを目指します。

■ 3. iPhone買取市場について

iPhone・中古スマートフォンの買取店舗情報を全国規模で収集・比較するポータルサイト。地域・駅名・都道府県から買取店を検索でき、宅配買取のオンライン査定にも全国対応しています。今回のリニューアルにより、価格比較から売却申し込みまでを一気通貫で行える環境を提供します。

サービス名：iPhone買取市場

URL：https://iphonekaitori.jp、https://iphonekaitori.jp/service/、https://iphonekaitori.jp/add/

リニューアル公開日：2026年2月